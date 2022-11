Juan Arcones, autor de ‘Alguien para mí’, habla de cuerpos normativos, Taylor Swift, ‘Heartstopper’ o ‘Élite’

Juan Arcones tiene varios libros a sus espaldas, pero ha sido con su incursión en la literatura juvenil LGTBI cuando se han disparado sus cifras de ventas. Su saga de Alguien para ti y Alguien para mí, ha calado en unos lectores que están demostrando que no tienen ningún tipo de prejuicios.

Tras el éxito de Heartstopper, parece que la demanda de este tipo de novelas cada vez es mayor. Historias donde la diversidad tiene cabida, donde no se idealizan las relaciones y donde el amor triunfa sobre todas las cosas. Óscar y

Y, además, el autor le da mucha importancia a la música que escuchan sus personajes y eso nos encanta y hemos querido hablar con él de su selección en la que, sin duda, la gran diva es Taylor Swift.

Te has adentrado en la literatura juvenil que te ha recibido con los brazos abiertos, pero, ¿qué te llevó a dar este paso?

Yo disfruto mucho escribiendo literatura juvenil, sobre todo, porque creo que es la base de toda la literatura de después. Al final lo que queremos es que los jóvenes lean, cuanto más mejor, y de ahí para arriba. Si consigues meterles historias a los adolescentes desde que son adolescentes, luego estás creando lectores que van a comprar y leer todo lo que caiga en sus manos. Es un caldo de cultivo que me parece muy interesante. Me gusta más cómo responden los jóvenes a las novelas.

Ya no eres adolescente, pero te metes en su piel, ¿cuesta?

Pensé que me iba a costar mucho. Durante muchos años fui profesor de tenis, pero profesor al fin y al cabo y he estado con niños y adolescentes 16 años de mi vida. Yo creo que a raíz de eso he conseguido encontrar un lenguaje muy cercano a los adolescentes de hoy en día. Suena muy viejuno, pero es así. Yo pensaba que me iba a costar más, pero al final todos tenemos un poquito de adolescentes intensos dentro, sobre todo cuando escuchamos nuestros pensamientos todo el rato sin parar, que eso es como cuando éramos adolescentes, intensidad a mil y decir todo lo que se nos pasaba por la cabeza. Al final es lo que hice con Óscar.

La historia que te hubiera gustado leer con 14 años... ¿es consciente esta generación de que antes no había esos referentes?

No son plenamente conscientes porque, aunque sigue habiendo dificultades, ellos lo están teniendo más fácil. Cada vez hay más cosas, cada vez hay más libros, películas, series, con personajes LGTBI, pero cuando yo tenía 14 años no había nada y lo poco que había o bien era un drama donde todos se morían o te costaba muchísimo acceder a ello porque no había redes sociales e internet funcionaba como funcionaba. No son plenamente conscientes de la suerte, entre comillas, que tienen ahora, de poder acceder a todo y conocer a gente LGTBI. Yo cuando salí del armario tenía 14 años, pero no tenía con quién hablar que fuera como yo.

Yo leyendo muchas de estas novelas, al final, me parecen un poco libros de autoayuda, ¿queda mucho para que sean solo historias de amor?

Espero que no. Lo que queremos todos los creadores LGTBI es que cuando creamos novelas con protagonistas LGTBI no sea lo mismo de siempre, la salida del armario, los dramas con los padres, los dramas con los abusones, sino que sea, cualquier género, pero que el protagonista, en lugar de ser cishetero, sea LGTBI. Es verdad que este tipo de historias, todos los creadores como yo, en algún momento la queremos sacar. En algún momento queremos abrirnos y contar, desde nuestro punto de vista, lo que es para nosotros abrirnos y empezar a ser quienes somos. Sí es verdad que puede ser un poco de autoayuda porque estamos volcando lo que nos hubiera gustado que nos dijeran y nos ayudara.

¿Es que todas las historias con un gay como protagonista tienen que ser deprimentes?

Aquí hay mucho drama, pero también hay mucha monez y todo acaba bien y Óscar es monísimo, pero no es que solo sea que los protagonistas sean gays, es que, al final, cuando eres adolescente es cuando estás descubriendo todo y todo es un drama. Que tu amigo no te haya contestado un mensaje ya es un drama de tres días.

Es un libro con muchos mensajes que van dirigidos a un público muy joven, que está en esa época de encontrar su identidad. ¿Sientes la responsabilidad de dirigirte a unos lectores tan influenciables a estas edades?

No sé si llamarlo responsabilidad, pero sí es verdad que noto un poco de presión porque, al final, no solo por lo que estoy contando, que al final me estoy abriendo yo, sino por intentar contar una historia en la que la gente se vea reflejada. Esa responsabilidad la noto con cualquier tipo de novela, pero sí es verdad que cuando me estoy dirigiendo a jóvenes que se están empezando a formar, o están empezando a descubrir quiénes son, sí que hay un poquito de presión.

Dice Óscar que no entiende eso que dicen algunos famosos de que el bullying les hizo más fuertes, ¿pensabas en alguien en concreto?

Lo he oído en muchos discursos, no te sabría decir un nombre, pero lo he oído decir a mucha gente, a muchos que luego han sido muy famosos. Decir, ‘gracias al bullying soy quién soy’ y yo sigo pensando que gracias al bullying, nada. No puedes agradecer nada al bullying Si eres quién eres es gracia a ti que te has podido sobreponer a eso, o a tus amigos o a quiénes estén a tu alrededor, pero no gracias al bullying que no te da nada, sino que te lo quita todo. No me gusta ese discurso.

He seleccionado algunas frases que me gustaría ir comentando contigo. Siguiendo con el bullying: “La mejor amiga del bullying es la complicidad de los demás”.

Sigue pasando. Ahora está el ciberbullying que es más fácil de hacer y mucho más cómplice porque todo el mundo se ríe. Luego llega alguien que lo denunciado y apoya también al que lo ha denunciado, pero sigue pasando lo mismo. Mientras haya alguien que abuse y el resto de gente no haga nada, lo mire y diga, ‘no me voy a meter’, va a seguir pasando. Creo que somos conscientes, pero no acabamos de encontrar la solución.

“La putada de ser gay es que aprendemos a mentir muy pronto”, ¿se supera vivir en una mentira perpetua?

Cuesta, o por lo menos a mí me ha costado. Desde que tenía 10 años he estado mintiendo continuamente. Mientes a tus padres. Cuando uno sale del armario una vez, porque vamos a tener que estar saliendo toda nuestra vida continuamente, vamos aprendiendo a dejar las mentiras atrás y aprendiendo a contar la verdad de quiénes somos, pero, aun así, como tenemos que seguir saliendo, estamos acostumbrados a mentir. Cada vez menos, espero, pero sí, la sociedad nos ha empujado a eso, a que veamos que lo nuestro, ser como somos, era algo malo que tenías que ocultar y cuando tienes 10 u 11 años, que no sabemos nada de la vida, piensas que a lo mejor lo tienes que ocultar. Pero quiero dejar claro que no hay que hacerlo. Creo que ahora menos, pero en mi generación, sí.

“El canon de belleza establecido es la mayor mentira de la sociedad actual”, el body positive, ¿está cambiando eso?

Da igual, yo lo veo muchísimo en las mujeres, el hombre gay, en todos lados. Son unos cánones de belleza imposible de mantener o de llegar a ellos. No entiendo por qué tiene que haber un cuerpo que sea el bello y ya está. Somos más que cuerpos, pero hay eso establecido y cuesta luchar contra eso. Mira que yo soy normativo y tengo, dentro de lo que cabe, y tengo esa ventaja. Pero los que no tienen esos cuerpos normativos tienen que estar luchando continuamente contra ese cánon que se ha establecido. Y yo me incluyo porque me sigue pasando, cada vez menos, que veo un cuerpo fibrado y digo, ‘qué cuerpo más bonito’. Lo tenemos tan interiorizado que es imposible de quitar.

Siempre ha habido una idealización del cuerpo, en cada época de una manera, ¿no?

Sí, pero es que ahora es una idealización tan loca. Al final en redes, lo que más triunfa es la naturalidad. Ha costado, pero cada vez más se impone esa naturalidad de salir sin filtros y estar tan tranquilo y ya está. Me acuerdo uno de los últimos discos que sacó Alicia Keys, su portada era sin maquillaje y empezó un movimiento en Estados Unidos.

“Si el mundo se abrazara más, todo iría mucho mejor”. Esta idea de que el mundo necesita más amor la oigo mucho últimamente, ¿qué nos pasa?

Y mira que el logo de este año del Orgullo, Love is love, no me gustó nada porque pienso que somos más que amor, pero es verdad que más que necesitar más amor, necesitamos más cercanía, más cariño entre nosotros. Sobre todo, después del covid que hemos estado dos años como super encerrados y apartados. Al final el abrazo no lo veo como algo físico sino como algo más metafórico de acercarse y mostrar cariño a la persona de enfrente.

“La vida no es Élite”, ¿crítica a estas series que muestran la vida juvenil un tanto extrema?

Es de lo que hablábamos de los cuerpos hiper musculados y super sexualizados. Al final los de Élite son adolescentes, pero solo hay que ver los cuerpos que hay, que es todo como mucho idealizado. Incluso las escenas de sexo donde es todo perfecto o lo hacen estupendo y todo bien. Cuando escribo escenas +16 en Algo para ti, todo es torpe, todo es mal, lo están descubriendo, se ríen, hablan, que es lo que pasa generalmente. Lo que pasa en Élite yo creo que no lo he vivido nunca. Así de perfecto, en mi vida.

Pero son series que han presentado con menos tabúes que antiguamente, todas estas otras realidades más allá de las parejas heteros.

Sí, sí, eso sí. Élite tiene también muchas cosas buenas, muchos de sus personajes son LGTB. Al final es ficción, pero a mí personalmente no es la serie que vería. Prefiero una, tipo Con amor Víctor, por ejemplo, que la veo como más natural y no tan forzada.

“Tienes que ser alguien para ti primero, para poder serlo para los demás”. Esto se repite mucho últimamente, pero sigue costando llegar a ese amor propio, ¿no?

Ahora con todo lo de la salud mental, que, por cierto, qué bien que hemos empezado a hablar de ello. Esto lo hemos repetido hasta la saciedad desde que era yo pequeño. Si quieres querer a alguien primero tendrás que quererte un poquito a ti mismo. Al final es lo que hablan en estos libros, muy bien que te guste tu novio, que estés estupendo con él, pero final también tienes que trabajar en ti, saber quién eres y quererte con todo lo que eres y después tirar para adelante, que eso es muy difícil.

La teoría parece que la tenemos claro, pero la práctica nos cuesta más.

Cierto, por eso hay que destacar la importancia de ir a terapia, de cuidar la salud mental, de hablar las cosas con la gente que te quiere y tienes cerca. Son cosas que tienes claro, pero hacerlas todas, cuesta. Pero es importante y no hay que dejar de repetirlo. Sobre todo, cuando eres adolescentes que es cuando se está formando todo y tienes que ver quién eres y sabes que tienes que estar toda la vida contigo mismo y no puedes odiarte.

“El porno se confunde y hace que pensemos que todo es fácil”, ¿dónde les remitimos para aprender?

Claro, de ahí la importancia de que tiene que haber educación sexual en los colegios y los institutos, que te enseñe lo que hay, que no sea solo la clase de biología, que sepas lo que puede haber, los peligros que pueden haber. Si te gustan los chicos, si te gusta las chicas, si no te gusta nadie, que es válido todo. Que te enseñen esas cosas, si no, ¿a qué vas? A google, que la mitad de veces te dicen, cáncer y cosas de estas. Y si no, el porno, que al final es para excitarte y ya está, no es para enseñarte. No puedes pensar que la primera vez que lo vas a hacer vaya a ser como en el porno, porque no va a pasar.

Además de las realidades de Óscar y Pablo, hay otras. Un personaje trans, ¿lo tenías claro?

Sí, lo tenía claro desde que lo escribí en Watpadd. Tenía claro que era Andrés, me gustaba mostrar esas realidades que no se muestra tanto porque al final es un personaje secundario, pero quería que estuviera presente también. Yo no me lo quiero apropiar, quiero que las primeras personas que escriban sobre eso y consigan globalizarlo sean las propias personas trans, que empiecen a contar su historia.

Ahora tenemos la Ley Trans en todos los debates políticos, ¿eso es un avance?

Sí, sí, cuando yo tenía 14 años, las personas trans eran un chiste. Hay doscientos mil ejemplos de películas: Ace Ventura, Agárralo como puedas… hacían chistes de las personas trans, en plan ‘se ha enamorado de una mujer’, ‘uy, tiene pito’… siempre era así, venimos de eso y ahora, por suerte no pasa casi nada por lo menos en la parte audiovisual y cultural.

Kim Petras nº1 con Sam Smith. Jedet, Villano Antillano... los trans van ganando terrero, ¿eso lo hubieras imaginado hace unos años?

Kim Petras que es una artista que sacó un disco en Halloween hace dos años y es un discazo, y todos los Halloween está colocadísimo en todas las playlist de Spotify. Está Pose que tiene un personaje trans que ganó un Globo de oro. Se está avanzando mucho. Tenemos aquí Veneno. Compararlo con lo que había en los 90, que era la nada. Aquí estaba Bibi Andersen y no había nada más. Pero es que fuera tampoco, no había historias de nada. Si había una persona trans en el cine, el 99% de las veces la interpretaba un hombre. Queda mucho que hacer, pero estamos en el camino correcto.

Ya que hablamos de música. Después de leer muchas de estas historias he llegado a la conclusión de que la gran diva del colectivo es Taylor Swift, ¿de acuerdo?

Es verdad. Taylor Swift a mí me gusta muchísimo y la considero una de las mejores letristas que hay ahora mismo si no la que más. Ha sido capaz de hablar a una generación entera como de tú a tú. Abrirse con sus problemas, no solo amorosos sino con su físico y su inseguridad y conectar con todos los adolescentes que la escuchan. Claro ejemplo es el último disco, el de Midnights, que ha batido todos los records. Al principio la considerábamos, sobre todo en España y Europa, como la chica americana de country un poco tonta que no cuenta mucho más, pero ha ido creciendo y sobre todo con los dos discos que sacó en la pandemia, Folklore y Evermore, que al final conectaron con mucha gente y necesitábamos algo así. Estábamos deprimidísimos, todos fatal y llegó ella y nos dio dos discos también muy deprimentes, pero que nos hablaba mucho de la situación y de lo que ella estaba viviendo y lo que muchos estábamos viviendo. Para mí es la mayor estrella que hay ahora en la música, por encima de todos, o por lo menos la que más conecta con la gente.

Hay mucha música en el libro, ¿cómo has hecho la selección?

Hay muchos escritores que no son capaces de escribir con música y a mí me encanta. Yo necesito escribir con música, también como para ambientarme en lo que estoy contando. Me parece que la música es algo fundamental en nuestra vida. A todas horas estamos escuchando música, consciente o inconscientemente, buscándola o en el ascensor o la tele. Es una base fundamental a la hora de contar historias. Si yo escucho muchísima música, cuando eres adolescente, muchísimo más. Muchas veces cuando leía literatura juvenil veía más la música que le gusta al autor que la que, a lo mejor, la música que podrían estar escuchando los adolescentes. Me flipa Las ventajas de ser un marginado, pero, al final, están escuchando música muy viejuna, escuchaban The Smiths, de repente. Quería en Alguien para ti o Alguien para mí que su canción de amor fuera un reguetón porque si escuchan eso, ¿por qué no ponerlo? Me costaba mucho encontrar en la literatura juvenil música que fuera actual o de la que se escucha en ese momento. El otro día estaba leyendo un libro juvenil y escuchaban Elvis Presley, que me encanta, pero a lo mejor es más del gusto del autor o autora que del personaje que tienes entre manos.

Música para fiestas: Olivia Rodrigo, Sebastián Yatra, Blanco, BlackPink, Rosalía, La La Love You, Hens, Maluma, Lady Gaga... ¿DJ como plan B?

Jajajaja… pondría todo esto, la verdad. Estábamos hablando de la música que es más del gusto del autor, y la verdad, e que esta es la que yo podría escuchar. También podría poner Paul McCartney, pero no sé si me pega ponerlo para chavales de 15 años, que muchos no saben ni quién es.

¿Pero estás al día con lo que escuchan los adolescentes o tienes que ponerte a investigar?

Hombre, TikTok ayuda mucho, es lo que más ayuda por encima de Spotify. Es donde se están viendo los trends y las modas de todas las canciones. Las últimas de Katy Perry que no habían tenido tanto tiró, de repente tiraron un subidón porque fue un trend en TikTok. La de Love Story, de Taylor Swift, con todos pidiendo matrimonio, que ya está pasada y muy cursi, de pronto volvió a ponerse de moda.

Hay presencia del K-Pop, ¿por gusto personal?

Me encanta. Me gusta toda la cultura coreana. Todos los k-dramas que hay en Netflix me los he visto. El K-Pop me gusta mucho. Iba a decir que siempre me han gustado mucho las boy bands y en K-Pop hay muchos. No es que me ofrezca nada nuevo, pero la cultura coreana es tipo la japonesa, que sé que no es lo mismo, pero me gusta mucho ese tipo de cultura. He intentado aprender japonés, estoy intentando aprender coreano. Siempre me ha gustado de pequeños.

Taylor Swift ha sido capaz de hablar a una generación entera como de tú a tú. Abrirse con sus problemas, no solo amorosos sino con su físico y su inseguridad y conectar con todos los adolescentes que la escuchan.

¿Te leen chicos o chicas?

En Wattpad que puedes ver las estadísticas de la gente que te lee, creo que la última vez que lo miré estaba en el 79% chicas. Son las que más leen y les gustan mucho las historias de ‘boys love’, les encantan. No sé si porque todo es como más mono, tienen un sentimiento protector, no sé, pero les encantan estas historias. La tarea pendiente es que los chicos, no sólo lean más, sino que lo digan más, abiertamente. Que esta historia de Alguien para mí, a un chico adolescente cishetero no le de vergüenza decir que lo está leyendo. No he visto a… bueno, alguno, pero muy suelto… chicos cishtero decir que les ha gustado Heartstopper.

Hablando de Heartstopper, con las portadas de tu bilogía y la historia en sí, muchos dirán que eres el Alice Oseman español con su propio Heartstopper.

Luego lo lees y, al final, no se parece. Me fastidia que se comparen esas dos porque los protagonistas son gays, pero luego haya doscientas mil comedias románticas juveniles de romance cishetero y no dicen que uno se parece a otro, ahí son totalmente diferentes, pero si los protagonistas son dos adolescentes gays, ya son iguales.

Es que hay menos ejemplos.

Ya, por eso que, sin encima lo reducimos a que es lo mismo, como que nos estamos cerrando la puerta.

Yo creo que más allá de que comparen las historias, que pueden ser diferentes, comparan el tono, que es luminoso y los lectores quieren este tipo de historias con luz.

Que me comparen con Heartstopper que está triunfando ahora y, además, lo he leído varias veces, yo encantado de la vida. Pero es verdad que también tenemos que saber que una cosa es Alguien para ti, otra cosa es Heartstopper, otra cosa es Con amor Simon y, me gusta que me compartes, pero lánzate a leerlo y entonces descubrirás que tiene otras cosas también, no digo que mejor ni peor, pero tiene otras cosas. Pero el éxito de Heartstopper ha venido muy bien. Ha venido muy bien la serie porque antes, cuando estaban solo los libros, a la gente le gustaba, pero no ha sido el boom. Desde que salió la serie, Heartstopper ha copado los cinco primeros puestos en novela LGTBI en Amazon, las cuatro novelas y el álbum ilustrado, desde marzo. Con Alguien para mí, se lo quité, tres días eso sí. Luego sacaron el álbum ilustrado y me lo volvieron a quitar.

Dices que la serie es la que ha dado el empujón a los libros, ¿para cuándo la tuya?

Pues eso digo yo. Ojalá, me encantaría, pero nunca depende de los autores.

En enero sale Alguien para nosotros. ¿Trilogía o va a ser saga?

En Wattpad sí que eran tres temporadas, que van a ser estos tres libros y a mí me gustaría explorar mucho más. Hacer secundarios, explorar una historia de Albert, que le gusta muchísimo a la gente. Hacer una historia paralela de la tía de Óscar, Aurora, que sale en este libro por primera vez. Quizás una cuarta parte en Wattpad. No los quiero hacer crecer mucho más y hacer una historia de cuando han pasado 20 años porque creo que estaría contar otra cosa y lo que quiero contar esos momentos de sus vidas, por lo menos hasta que acabe el instituto. Todo lo que me dejen expandir, yo encantado de la vida, me encanta esta historia.

Hay padres a los que cuesta querer...

Ya… por suerte cada vez pasa menos. Los míos son estupendos y eso no está basado en hecho reales. Pero a raíz de escribirlo en Wattpad sí que había gente que me escribía diciendo que les había pasado o les estaba pasando algo similar con sus padres. Casi todos eran de Latinoamérica, de sentirse solos porque ni sus padres les aceptaban ni siquiera sus amigos en el colegio. en España no creo que pase ya tanto, pasa, pero por suerte cada vez menos.

Bueno, que luego no dejamos de ver casos de lgtbfobia.

Por suerte, cada vez lo denunciamos más. Antes era silencio total. Ahora no sólo denunciamos nosotros, sino que denuncian las instituciones. Cada vez hay más porque también hay una parte de las instituciones que lo fomentan mucho, o fomenta mucho ese discurso de odio. Pero hay otra parte, no solo de las instituciones, sino de nosotros, que nos estamos levantando y que estamos luchando contra eso. Es una pena, pero es una lucha.

Sigues publicando mucho en Wattpad.

Te da mucha libertad, es que es muy divertido, la gente te escribe al momento. Si te gusta escribir, me parece lo más divertido que hay. Además, no hay haters, la gente que te lee es porque te quiere leer y si te comenta es porque te gusta, si no le ha gustado, no te comenta, se va otra cosa y ya está, pero no hay comentarios negativos, los hay hacia los personajes, pero hacia el autor, no.

Se ha convertido en la gran cantera de la literatura juvenil.

Ahora, como tengas un poco de éxito en Wattpad, lo publica alguna editorial. Cada vez están viendo más el fenómeno Wattpad porque es donde están leyendo los jóvenes. Antes estaban las editoriales decidiendo lo que había que leer y ha llegado un punto en el que ha llegado un punto en el que dicen, ‘me gusta esto, me gusta un fanfic de Harry Styles, queremos leer algo sobre esto’. Y de ahí salió After, eran un fanfic y es la que más lecturas tiene en Wattpad. Tienes que escuchar a la gente que lee. El mío tiene un millón de lecturas, pero es un millón. Joana Marcús con Antes de diciembre lleva 90.000 ejemplares leídos y ya tenían en Wattpad casi 100 millones de lecturas.