Danny Ocean tranquiliza a sus fans tras un tiroteo al finalizar uno de sus conciertos

Una tragedia. Eso es en lo que se podía haber convertido el post-concierto de Danny Ocean en México. El solista ofreció un nuevo concierto dentro de su tour por distintos países de américa al término del cual se produjo un tiroteo en la calle.

El venezolano quiso tranquilizar a sus fans asegurando que todo parecía ir bien y que se encontraba en perfecto estado de salud. Porque el artista tenía la mente puesta en las escenas de pánico que podían haber sucedido a la salida de su show y que podían haber terminado en una avalancha, una estampida o algo peor.

"No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx" tuiteaba el intérprete de Me rehúso.

Tal y como explica en su narración de los hechos, el artista apenas acababa de finalizar su directo y se encontraba en su camerino cuando el personal de seguridad de la sala le comunicó lo que estaba sucediendo en la calle: "Quisiera informarles que ayer, 20 minutos después de que terminara el concierto que dimos, se dió un enfrentamiento afuera del inmueble entre personas externas al show. Es lamentable que la gente que fuer para disfrutar, dejarse llevar y olvidarse un poco de la realidad de las cosas se hayan tenido que encontrar con esta situación afuera".

Danny Ocean está visiblemente afectado por lo sucedido y por lo que podía haber sucedido: "Me duelo mucho que las personas que tengan problemas no puedan resolver sus diferencias sin involucrar a otros. Cuanto más nos tomará para aprender a pensar en los demás y no solo en nosotros? Esto es algo que nos rebasa y como expliqué antes, va en contra de la razón por la que vivimos que es dar un mensaje de amor".

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de Méx — Danny Ocean (@Dannocean) November 26, 2022

"Ya habíamos terminado el concierto y estábamos saludando algunos fans en el camerino cuando la gente de seguridad nos informó de lo que estaba pasando. Desde nuestros lado tratamos de que la gente que estabacno nosotrosy y quienes pudiéramos estuvieran a salvo. Siempre hemos trabajado de la mano de los promotores para que nuestros conciertos sean espacios seguros pero esto de verdad se nos escapa de las manos. De verdad que pena...me duele mucho esta situación. Te amo México, como les dije, esto no cambia mi amor ti..." finalizó su mensaje el artista venezolano.