Violeta Mangriñán habla de sus problemas de salud: “Me han pasado factura al estómago”

Violeta Mangriñán siempre ha sido una amante del deporte, y es que a la joven le gusta cuidarse y mantenerse en línea. Algo que mantuvo hasta los últimos meses de embarazo hasta que tuvo que parar para enfrentarse al día del nacimiento de su pequeña Gala.

Tras convertirse en mamá y superar los meses de postparto recomendables por los médicos, la influencer ha vuelto a retomar su rutina fitness. Sin embargo, ha sido durante varios de sus entrenamientos donde ha notado que algo no iba bien tras sufrir mareos y náuseas. Un hecho que la llevó a acudir al médico y hacerse varias analítica.

Si hay algo por lo que se caracteriza Violeta es por su naturalidad, cercanía y espontaneidad en las redes. Ha creado una relación muy bonita con sus seguidores y esto le ha llevado a compartir con ellos cualquier paso de su día a día. Tanto es así que, tras explicar en sus stories de Instagram los problemas de salud que estaba viviendo, todos sus followers se han preocupado y han querido saber qué le pasaba. Tal y como anunció ella misma en redes, los resultados no habían ido como esperaba y los médicos no le habían dado buenas noticias.

Sus últimos problemas de salud

"El estrés, el no dormir bien, los nervios... me han pasado factura al estómago", empezaba relatando Violeta. Tras varias semanas "con dolores de tripa y con muchos gases", ha terminado optando por empezar "una dieta antiinflamatoria" durante diez días para intentar mejorar sus problemas. La influencer ha reconocido que a ella desde siempre las emociones le afectan al aparato digestivo: "Es una mierda y estoy cansada ya", afirmaba.

En los últimos meses, además de sumarse la materninad, un mundo nuevo para ella y Fabio, también se ha unido el trabajo, sus proyectos profesionales y personales y las obras de su casa, entre otras cosas, algo que ha confesado que le causa "mucho nerviosismo" y siempre lo paga su estómago, sus cervicales, etc.

Violeta habla de sus problemas digestivos en redes / Instagram @violeta

Adelantándose a las posibles críticas, Violeta ha afirmado que la dieta que va a empezar ha sido pautada estrictamente por su nutricionista: "No es ninguna dieta de adelgazamiento ni nada de eso, porque no me hace falta, es simplemente antiinflamatoria, quitar algunos alimentos/componentes que inflaman, como por ejemplo el gluten y añadir otros que no".