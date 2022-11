El gesto de Álvaro de Luna con Laura Escanes que confirma su relación

Laura Escanes está disfrutando de una nueva etapa en su vida y, al parecer, lo hace tranquila, feliz y, por qué no, ilusionada. Quizás es pronto para decir que está enamorada de nuevo, pero de lo que no tenemos dudas es que mariposas si siente. El culpable no es otro que el cantante Álvaro de Luna, con quien ya ha sido pillada en una actitud de lo más romántica.

Hace casi dos meses que anunció, junto con el que ya es su exmarido, Risto Mejide, que su historia de amor había llegado a su fin. Tas siete años y una hija en común, la influencer y el publicista ponían el punto y final a su matrimonio.

Ambos afirmaban que, a pesar de todo, el cariño, el amor y todos los recuerdos que habían vivido juntos, los acompañarían toda su vida. Aunque se deseaban lo mejor en sus respectivos perfiles de redes, el buen rollo parece que ha durado menos de lo que canta un gallo. Y es que, a juzgar por las publicaciones llenas de pullitas de Risto y por el unfollow de éste a Laura, ya solo los mantendría unidos su hija.

Algo que parece no tener muy preocupada a la influencer que sigue haciendo su vida y disfrutando de las cosas buenas que le están pasando. De hecho, no ha tenido remordimiento ninguno y estos últimos días ha cogido un vuelo hasta, ni más ni menos, México para acompañar a su chico en su gira en Latinoamérica.

Por amor, al fin del mundo

A pesar de que se ha hablado mucho sobre este romance, no se ha sabido nada nuevo al respecto. Lo han intentado mantener en la más estricta intimidad, pero cuando todo va viento en popa, ¿por qué ocultarlo?

Durante estos días se ha filtrado un vídeo de los tortolitos disfrutando de una cena con amigos donde las risas, el vino y la música no han faltado. Ha sido el único rastro que han dejado por redes, pero tras volver a Madrid, Laura ha querido hacer una recapitulación de estos días tan emocionantes.

Ha sido en su perfil de Instagram donde ha compartido unas imágenes que no tenemos dudas de que han sido captadas por su chico, pero el gesto va más allá. Y es que, además de dejarle su correspondiente like, Álvaro le ha comentado con un emoji de un taco. Un hecho que, ahora sí, confirmaría la relación entre ambos.