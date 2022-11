21 años sin George Harrison

El músico inglés George Harrison nos abandonó para siempre el 29 de noviembre de 2001, hace hoy 21 años. Tenía 58 años. Ese día, el mundo perdió a uno de sus mayores talentos musicales. George Harrison fallecía en su casa de los Ángeles rodeado de su mujer, su hijo y sus amigos. El músico, enfermo de cáncer desde hacía cinco años, "abandonó este mundo consciente de Dios, sin miedo a la muerte y en paz", según señaló su familia en un comunicado. Tras el asesinato de John Lennon el 8 de diciembre de 1980, George Harrison fue el segundo de los integrantes de la banda The Beatles en desaparecer.

Harrison fue el más pequeño, el más tímido, el más espiritual, el más introvertido, el más sensible, el más vanguardista, el más callado, el que peor llevaba la fama, al que menos le gustaba el éxito, al que más le gustaba esconderse tras nombres anónimos, el amigo de Bob Dylan.Todo eso fue George Harrison, guitarrista, cantante y compositor, primero con los Beatles y después en solitario. Le gustaba la música, y sobre todo tocar la guitarra y componer bien sus canciones.

A pesar de su imagen del 'Beatle tranquilo', la mayoría de sus compañeros y amigos, aseguran que en las distancias cortas era muy hablador y dicharachero, contraponiéndose a la imagen que solía tener de él la prensa. Más tarde, se convertiría en el 'Beatle inquieto', el que empezó a explorar territorios desconocidos, como la música india o la música electrónica; plasmó su amor por la cultura india en su trabajo y tuvo un papel fundamental en la introducción de las tradiciones musicales del país en Occidente. Su interés por Oriente no solo fue espiritual: aprendió a tocar el sitar, un instrumento musical indio.

George Harrison recibe instrucciones de cómo tocar el sitar, mientras el resto de la banda observa. / Getty Images

Aunque John Lennon quedara asombrado por su forma de tocar la guitarra, al principio fue un Beatle en la sombra, pues a pesar de ser un compositor de gran altura, se veía eclipsado por el tándem Lennon-McCartney. Sin embargo, Harrison firmó algunas de las mejores canciones de la banda como Taxman (1966), While my guitar gently weeps (1968), Here comes the sun (1969), Something (1969), entre otras.

The Beatles - Something

Harrison nació en Liverpool el 25 de febrero de 1943. Admirador de Elvis Presley, conoció en un autobús escolar a McCartney, quien le presentó a su compañero de banda, el mismísimo John Lennon. Harrison se sumaría a los Beatles gracias a su maestría con la guitarra eléctrica.

En aquel entonces, el grupo se llamaba The Quarrymen (The Beatles sería a partir de 1960). George aportó a los Beatles no solo algunas composiciones geniales, sino cuidadas interpretaciones de guitarra y un toque muy personal que se haría evidente sobre todo en el álbum Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band, toda una revolución musical.

Tras la ruptura de la banda en 1970, Harrison fue el primero en sacar un disco en solitario, All things must pass. Este álbum contó con la participación de varios músicos, entre ellos Ringo Starr a la batería y Eric Clapton a la guitarra. En 1973 publicó, también con muy buena aceptación, Living in the material world.

Su trayectoria musical ha sido reconocida con varios premios. Entre otros, entró a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll de forma póstuma en 2006, y la revista Rolling Stone lo situó en el puesto 11 de la lista de los cien guitarristas más grandes de todos los tiempos.

0:42 / 3:35 The Beatles - While My Guitar Gently Weeps

De forma paralela a su trabajo como músico, Harrison también trabajó como productor musical y cinematográfico. También se convirtió en el primer Beatle en escribir una autobiografía, titulada I, Me, Mine, donde cuenta sus hobbies y algunas de sus anécdotas con los Beatles.

Quizá hasta después de su muerte Harrison no recibió los elogios suficientes que mereció en vida, probablemente porque su carácter retraído y su preferencia por alejarse de los focos, pero el paso de los años ha puesto en su sitio a un músico completo, que trascendió los límites del pop convencional y abrió la mente hacia nuevas realidades musicales y espirituales.