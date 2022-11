Calvin Harris desmiente que boicoteara un disco de Rita Ora: “Es un mito”

Durante 2013 y 2014 Calvin Harris y Rita Ora fueron una de las parejas de moda de la industria musical británica. Sin embargo su separación fue casi tan rápida como la aparición de una leyenda urbana que asegura que el DJ escocés frenó de alguna manera la progresión musical de la intérprete serbia.

El último ejemplo de esta situación lo hemos tenido en las redes sociales donde un usuario se preguntaba sobre ese segundo disco de Rita Ora con Roc Nation que nunca vio la luz: "un recordatorio de que si calvin harris de rita produjo el segundo álbum (nunca te decepcionaré fue el primero de MUCHAS pistas) no hubiera sido torpedeado, probablemente habría sido una de las estrellas pop más grandes del mundo durante 2 años, tengo nunca lo supere".

Sin que el mensaje tuviera una gigantesca repercusión que habría hecho entendible el hecho de que llegara a oidos de Calvin Harris, lo cierto es que el pinchadiscos no dudó en responder y desmontar el mito de una vez por todas: "Todo es un mito, hay una canción inédita en la que trabajé y no es buena".

Incluso otros usuarios apoyaron la teoría de Calvin asegurando que se trataba de una información que la artista también había desmendido por activa y por pasiva: "George, Rita ha estado negando este "mito" desde el día 1. Él fue solo uno de los muchos obstáculos en la trayectoria de Rita durante ese tiempo".

El usuario que inició la conversación agradeció al músico que confirmara que no había existido disco pero si nuevo material que no se publicó: "!!! Siempre fue triste pensar que había material perdido porque, en mi opinión, I will never let you down es *la* mejor canción pop de la década de 2010, ambos hicieron eso, ty por aclarar a Th King".

Sin embargo, otros usuarios precisaron que pese a las palabras de Calvin Harris, había más canciones en marcha que quizá el dj y productor no llegó a conocer: "Por cierto Ester Dean confirmó que "Touch the Sky" es su producción, y Julia Michaels & Justin Tranter también confirmaron una canción producida por él para Rita 🧐"

¿Son dos canciones diferentes o son la misma canción? ¿No se lanzaron de mutuo acuerdo o por decisión de alguno de los protagonistas?