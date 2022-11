Chanel enseña en exclusiva uno de sus primeros vídeos tras salir de Eurovisión

El anterior festival de Eurovisión fue uno de los más intensos para los fans de este certamen musical. Hacía años que no vivíamos la locura desatada por Chanel y su Slomo y todos estuvimos pegados al televisor en el momento de las votaciones cruzando los dedos para que nuestra representante quedara lo mejor posicionada posible. Ahora que ya ha pasado el tiempo, toca hacer balance de cómo ella vivió ese momento tan trascendental en su carrera, de lo que sintió y cómo gestionó el éxito.

Chanel llegó a Madrid el día después de representarnos en Turín y vivió un auténtico baño de masas en la Plaza Mayor de la capital durante los conciertos de San Isidro. "No recuerdo las personas que vi, casi nada, solo recuerdo estar abrumada por tanto amor", dice recordando ese día tan especial.

Uno de los detalles que más llamó la atención a los asistentes fueron las gafas de sol que Chanel no se quitó en ningún momento, y ella misma ha querido aclarar por qué llevaba ese complemento. "Había dormido pocas horas por estar recordando en la habitación todo lo que había vivido, y al día siguiente no podía ni abrir los ojos, me auto diagnostiqué conjuntivitis", dice, enseñando una foto en su móvil en la que, en la cabina del avión de vuelta, se puede ver la expresión de su cara sin gafas.

Chanel tiene claro que lo que vivió en esos días fue algo excepcional, y que "no va a volver a pasar nunca", Por eso, la cantante y bailarina está muy agradecida por todos los que le transmitieron su amor. "Me colapsé emocionalmente, recuerdo ese día como una burbuja de felicidad", asegura.

CHANEL canta SloMo por primera vez tras Eurovisión en la Plaza Mayor | San Isidro con LOS40 Classic

El primer día que Chanel escuchó 'Bohemian Rhapsody'

La pasión de nuestra última representante en Eurovisión por la música viene de lejos, desde niña, cuando escuchaba con sus padres todo tipo de vinilos y cassettes de artistas como Michael Jackson, los Beatles y Gloria Estefan. Y cómo no, también era fan de Britney Spears o las Spice Girls, como muchos jóvenes de su generación.

Sin embargo, siempre se acordará de aquel día que descubrió Bohemian Rhapsody de Queen, una de las canciones más emblemáticas de la banda del desaparecido Freddie Mercury. "Tenía un reproductor de MP3 con mi lista de reggeaton y música latina, pero justo me salió esa canción y no la había escuchado nunca", dice refiriéndose a la canción. "Pensé que se le había colado a mi padre y fui a cambiarla, pero no pude, no podía dejar de escucharla porque es una obra de arte", recuerda emocionada.