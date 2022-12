Este es el pueblo con el aire más limpio de España

La contaminación ambiental es uno de los problemas más graves a los que se enfrenta la ciudadanía. Se calcula que en todo el mundo mueren en torno a nueve millones de personas al año por causas directamente relacionadas con la mala calidad del aire, según el informe ‘The Lancet Commission on Pollution and Health’. De todos esos fallecimientos, 30.000 tienen lugar en España, donde el 40% de la población está expuesta a niveles peligrosamente elevados de contaminación. La cifra no ha cambiado prácticamente nada en los últimos años: en 2015, el resultado del estudio arrojó datos muy similares.

Pero no todo son malas noticias: pese a esa amenaza, nuestro país cuenta con auténticos oasis de aire puro. Lugares en los que se dan una serie de circunstancias que hacen que la contaminación ambiental prácticamente brille por su ausencia. Entre ellas, la baja densidad de población y la lejanía de grandes aglomeraciones urbanas, autopistas o zonas industriales. Es lo que se ha venido a llamar la España vaciada, y que afecta a territorios de provincias como Teruel, Soria o Guadalajara, entre otras.

En la Sierra Norte de esta última, prácticamente en la frontera con Soria y Segovia, se ubica un pequeño pueblo de apenas una veintena de habitantes que ostenta el honor de ser considerado el lugar con la mejor calidad del aire de España, tal y como certificó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su nombre: Campisábalos.

“Nos enteramos de que esto en 2018, a través del diario británico The Guardian”, cuenta a El Eco de LOS40 el alcalde de la localidad, José Maria Huete Pedroche. “Durante varios años se hizo un estudio con los datos obtenidos de la estación meteorológica del pueblo. Nos dijeron que éramos el pueblo con el aire más limpio de España y el tercero a nivel mundial, sólo por detrás de uno de Finlandia y otro de Canadá. ¡Nada menos!”, ríe.

José María tiene claros los motivos por los que el aire de Campoisábalos es de una calidad envidiable. “Estamos muy altos, a 1.350 metros sobre el nivel del mar. No hay ninguna ciudad ni autopista cerca. El viento viene generalmente del noroeste, una dirección en la que tampoco hay ningún núcleo urbano importante” explica. Todo ello se traduce en que, para todos aquellos que viven en el pueblo o lo visitan, respirar da gusto. Y eso se traduce en una mejor calidad de vida. “Tenemos varios vecinos nonagenarios, de 94 y 92 años, así que algo tiene que influir”, cuenta su alcalde.

El reconocimiento de la OMS ha supuesto un pequeño empujón para el turismo local. “Hay mucha gente que viene motivada por aquella noticia. Pero también tenemos la iglesia de San Bartolomé, del siglo XII, que es una joya del Románico, un centro de interpretación y un hostal-restaurante donde se come de maravilla”, enumera José María con orgullo. Además, a raíz de la certificación obtenida, una conocida marca de coches les ha regalado un vehículo eléctrico para uso común de todos los vecinos. “Se agradece, la verdad”, apunta el alcalde.

Eso sí: vivir aquí no siempre es fácil. “El invierno es muy duro”, reconoce José María. “Apenas hay un grado de diferencia con Molina de Aragón, considerado el pueblo más frío de España. El pasado año estuvimos varios días a 14 grados bajo cero”, recuerda. “Y siempre hace mucho, mucho viento: ¡por algo tenemos los molinos!”.

Javier es ebanista, y otro de los vecinos del pueblo. Como el alcalde, certifica que vivir en un lugar así tiene ventajas e inconvenientes. “Mi madre es del pueblo, y llevo viniendo toda la vida, aunque fue a raíz de la pandemia cuando me vine a vivir aquí. Como soy carpintero, tengo la suerte de que no me falta trabajo”, explica. Respecto al aire, Javier recuerda que Campisábalos siempre ha sido “una zona muy sana, con un aire muy puro y, por ejemplo, las mejores setas. Eso sí, a veces estar aquí tan poca gente se hace un poco cuesta arriba: siempre estamos los mismos y es un poco el día de la marmota”, bromea. “Echo en falta más gente joven”.

Las mejores ciudades

Pero no hace falta irse a vivir a un pequeño pueblo para respirar aire limpio. Entre las ciudades también hay distintos niveles de contaminación, e incluso las hay que pueden presumir de tenerla prácticamente a ralla. Es el caso de Las Palmas de Gran Canaria, que según la Organización Mundial de la Salud puede presumir de ser la ciudad española donde mejor aire se respira.

El segundo lugar de la lista de ciudades con el aire más limpio lo ocupa otra capital canaria, Arrecife, en Lanzarote. Y el tercero, Marbella. El top 5 lo completan Cáceres y Palma de Mallorca. Y tras ellas, Santiago de Compostela, Telde (Las Palmas), Benidorm, Badajoz y San Sebastián. Lugares que, aunque soportan picos de contaminación, han conseguido que esta no sea un problema de salud pública.