Joaquín se emociona al ver a su mujer con el vestido que le ha diseñado con la ayuda de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal ha vestido a gente como Uma Thurman o Penélope Cruz. Ha hablado con Rosalía parra vestirla a ella también. Y le ha puesto un traje flamenco hasta la mismísima Nancy. Y toda esa trayectoria a lo largo de 17 años le han dado las tablas para conseguir convertir a Joaquín Sánchez en un gran diseñador.

El futbolista comenzaba su programa, Joaquín, El novato, convertido en Joacucci, posando con su aspecto más estrafalario. Pero Vicky ha llegado para demostrar que no hacen falta locuras para brillar. Su imagen sencilla es tan elegante y sofisticada como la del diseñador más estrella.

Y además de charlar de su vida y su profesión, la andaluza ha llegado al programa para plantearle un reto al anfitrión, diseñar un vestido para su mujer, Susana. Y se ha empleado a fondo para estar a la altura. Eso sí, con mucha ayuda de su invitada.

Resultado emocionante

Una vez hecho el trabajo, solo faltaba ver el resultado. Joaquín esperaba impaciente la salida de su mujer vestida con su diseño. “Estoy deseando ver el vestido y estoy de los nervios porque a ver si es como yo imagino, y estoy que no quepo en mí, Dios mío”, decía completamente nervioso ante su debut como diseñador.

“Bueno, bueno, bueno, Dios mío, por favor…si esto es un ángel, hostia gorda”, soltó nada más ver a su mujer entrar por la puerta convertida en una auténtica modelo.

“He flipado”, aseguraba Susana, aunque no sabemos si por lo bien que se ha visto o por lo que ha conseguido crear su marido que nunca se había visto en una así.

“Madre mía, que me has emocionado y todo, por favor”, decía Joaquín con las lágrimas al borde de los ojos. “Yo no quiero hablar, estás tan guapa”, añadía Vicky Martín Berrocal que estaba igual de emocionada.

Y con tanta emoción, al sevillano le ha salido un piropo del alma: “Con permiso de la maestra, no se puede estar más bonita, pero no hay ni traje ni ná en el mundo que te supere a ti, hija porque no se puede ser más bonita”.

“Lo ha hecho con tanta entrega y tanta pasión… le ha echado el resto y, claro, uno se emociona. Se me han saltado las lágrimas, he dicho, no puede ser. Qué momento más mágico”, relataba Vicky una vez pasada el primer impacto.

“Yo me he emocionado porque ellos estaban encantados y ha sido un momento espectacular”, señalaba la modelo impresionada.

Así que, podemos decir que, una vez más, reto superado para Joaquín que también puede presumir de audiencias. Y eso que esta semana tenía como rivales a Aitana y Miguel Bernardeau, invitados en El Hormiguero, hablando de cómo se conocieron.