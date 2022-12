Hubo un tiempo en Pesadilla en El Paraíso en el que Manuel González y Danna Ponce se daban cariñitos y Daniela Requena e Iwan Molina, también. Pero la vida da muchas vueltas y verlo en un reality no hace más que confirmárnoslo. El caso es que Manu y Danna acabaron separados y ella expulsada y el distanciamiento entre Daniela e Iwan cada vez es mayor.

Así que la solución ha sido cruce de parejas, o mejor en singular. Manu y Daniela han pasado una semana de mucho juego con mucha insinuación sexual por medio.

Todo empezaba cuando Manu decidía ir a darse una ducha y le preguntaba a Daniela si quería ducharse con él. Animada por Israel Arroyo, no se lo pensó dos veces. “¿Por qué no? Aquí hemos venido a jugar y esto es una experiencia única e irrepetible, así que, Manuel, a la ducha que vamos”, decía Daniela.

Y allí que se fue con una advertencia: “Manuel, a ver si te vas a poner palote cuando te ponga el exfoliante”. “Yo creo que está muerta”, respondía el gaditano. “Si Manuel con el exfoliante se pone palote significa que siente algo por ti”, metía baza Israel.

Y allí que se lanzó Daniela que no dudó en frotar abdominales, nalgas y todo lo que podía. “La verdad es que tenía buena pinta lo que yo he tocado y he visto. Cada vez le tengo más ganas”, aseguraba ella.

“Afirmativo, el péndulo se ha levantado, por lo que Manu, se derrite por mis huesos. Espero que conmigo no se relaje la manita”, deseaba haciendo referencia a la frase que hizo popular Lucía Sánchez en La isla de las tentaciones cuando él era todavía su pareja.

Luego le tocó el turno a ella de ducharse y se quedó con tan solo un tanga puesto. Manuel tampoco dudó en frotar todo su cuerpo mientras Iwan miraba desde la distancia. “Yo se lo he dicho a Manuel, que por mí como si follan conmigo al lado, es que a mí me da igual”, les contaba a sus compañeros.

Iwan asegura que a Manuel no le gusta Daniela, “pero el jueguecito siempre viene bien, ¿no?”. Pero no fue el único momento hot de la nueva pareja, que también hubo masaje.

Masajes, ¿eróticos?

Israel, como capataz, propuesto un reto de masajes por parejas y unió a Manu con Daniela. Y no se cortaron un pelo. Primero empezó el gaditano y ella le aseguraba que podía bajar a los glúteos y terminó diciendo que ya estaba cachonda. “Ha sido maravilloso, a lo Isabel Pantoja”, aseguraba.

Luego fue Daniela la que tomó el relevo. Se subió encima de Manuel para darle su masaje y llegó, incluso, a quitarse la camiseta para darlo todo, mientras Iwan se tumbaba en la hierba, cerraba los ojos y tomaba el sol. “Maravilloso”, opinó del masaje cuando Bea le preguntó.

Eso sí, de momento no habrá más juegos porque Manu ha sido el último expulsado.