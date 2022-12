"Era más feo que un cagao", 'First Dates' vive una cita histórica en la que todo sale mal

First Dates, el programa de citas de Cuatro, se despidió del mes de noviembre con una de sus peores citas jamás vistas. Protagonizada por Javi y Elena (27), dos jóvenes que acudían, a priori, con buena voluntad y predispuestos a encontrar el amor al restaurante regentado por Carlos Sobera, Lidia Torrent y los demás, sin duda alguna la cena que el dating show emitió anoche pasará a los anales de la historia de la televisión de nuestro país por ser uno de los encuentros en los que sus protagonistas han mostrado menos feeling y más incomodidad. Javi y Elena solo demostraron tener una cosa en común: no les faltaban pelos en la lengua.

Todo empezó como siempre. Los dos buscadores del amor accedieron al plató en el que se encuentra instalado el programa y el equipo les presentó. Hasta aquí todo normal... Pero enseguida la situación se volvió incómoda. Ninguno se sentía atraído, ni lo más mínimo por el otro y parecían no tener muchas ganas de disimularlo, sobre todo ella, la verdadera protagonista de la noche.

Javi y Elena se sentaron a cenar y antes incluso de escoger los platos que se quería comer, la joven tuvo claro que la cita que First Dates había escogido para ella no le encajaba, llegando inlcuso a confesarle a los mimebros del equipo que le parecía que tenía cara de "niño de cuarto de la ESO".

"¿Y a mí cómo me has visto, rara, a qué sí?", le espetó en un momento determinado Elena a Javi, quien repetía en el programa después de no haber tenido suerte una primera vez y que ya tenía cara de que en esta ocasión, tampoco habían dado en el clavo.

Javi respondió que no la había visto "rara". Que le había parecido "normal". "Tienes los ojos muy grandes", le dijo el joven tratando de alagarla con unas palabras que serían prácticamente las únicas verdaderamente amables del encuentro. "Ay, muchas gracias, muy bonitos eh, como la camisa", respondió Elena, mintiendo, por supuesto.

"He mentido yo como una cosaca durante toda la cita. Lo que he tenido que mentir por no decirle al chiquillo 'eres más feo que un cagao'", confesó unos minutos después Elena al equipo de First Dates.

No conectaron ni en los gustos sexuales

Pero la cosa no quedó ahí. Pese a que era más que evidente que Elena y Javi no tenían conexión alguna, la joven puso sobre la palestra uno de los clásicos temas de convresación en el programa: el sexo. "Y en el sexo, ¿qué te gusta?", le preguntó directamente, a lo que él contestó diciendo simplemente que él siempre tenía mucha testosterona.

"A ver, porque me hablas en términos de estos de educación física y de fitness y yo no me entero", le rebatió Elena, ya visiblemente disgustada con lo que estaba oyendo y poniendo cara de circunstancia.

"Yo siempre tengo ganas. 24/7. Porque con el gimnasio se acumula mucha testosterona y entonces yo siempre estoy ahí... Tengo energía para todo. El otro día me levanté y estaba empalmado... Deben ser los batidos o algo, no lo sé", dijo Javi mientras Elena no podía o quería disimular una cara de incredulidad que rápidamente transformó en risas al hablar con el equipo sin la presencia de Javi. "Ay empalmado, yo sí que me he quedado empalmada", les explicaba a los cámaras de First Dates riéndose de la situación.

Una decisión final tensa

Después de charlar sobre varios temas y ver que no tenían absolutamente nada en común, Javi y Elena se vieron las caras en la decisión final, y aquí, ninguno tuvo dudas. "No era lo que esperaba... Yo he intentado amenizarl,o pero no ha sido posible", dijo Javi, apuntillando también que, en su opinión, a Elena le habían fallado mucho las formas.

"No te he vacilado, si te he tratado con mucho carió", le rebatió Elena. Pero a Javi esto no le convenció y siguió sosteniendo que él no es tonto y que sabía perfectamente que la chica le estaba tomando el pelo con algunos comentarios sobre el fitness y diciendo cosas como que no le gustaban los madrileños ni la ciudad de Madrid.

"Yo he intentado amenizar la cita y ella ha hecho todo lo contrario. Creo que podría haber tenido mejores modales y mejores formas. Yo creo que he tenido mucha paciencia", sentenció Javi sin saber que lo peor estaba por llegar...

Porque Elena, después de escuchar al joven con quien First Dates la había emparejado sacó la artillería pesada de la sinceridad y le dijo que prefería estar "muerta" a quedar con él. "Pero te lo digo con cariño... Con cariño", insistió la joven a lo que Javi le contestó que no le extrañaba que no hubiese tenido novio nunca... Para él, con esas formas es difícil que alguien quiera estar con ella.