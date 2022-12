Muere Christine McVie, cantante y compositora de Fleetwood Mac

Sheryl Crow, Garbabe, Stevie Nicks, Mick Fleetwood, Duran Duran... No hay casi ni un solo nombre de la historia de la música de los 70 y los 80 que no se haya despedido en las redes sociales de una de las voces más populares de la época. Christine McVie, cantante y compositora de Fleetwood Mac durante décadas ha fallecido a los 79 años tras una breve enfermedad.

Así lo confirmaba su familia en un comunicado emitido a los medios y publicado en las redes sociales: "En nombre de la familia de Christine McVie, les informamos con gran pesar sobre la muerte de Christine. Falleció pacíficamente en el hospital esta mañana, miércoles 30 de noviembre de 2022, tras una breve enfermedad. Estaba en compañía de su familia. Les pedimos amablemente que respeten la privacidad de la familia en este momento extremadamente doloroso, y nos gustaría que todos mantengan a Christine en sus corazones y recuerden la vida de un ser humano increíble y una artista venerada que fue amada universalmente. Descanse en paz Christine McVie".

La noticia corrió como la pólvora durante la madrugada de este 1 de diciembre en España y han sido miles, por no decir millones, los seguidores de la cantante o de la formación que se han despedido de una mujer que marcó sus vidas con su música y su voz grcias a canciones como Everywhere, Little lies, Songbird o Dreams.

Una de las primeras reacciones fue la de su propia banda quien también emitió un comunicado en el que se puede sentir la tristeza por la pérdida de su cantante desde la primera palabra hasta la última: "No hay palabras para describir nuestra tristeza por el fallecimiento de Christine McVie. Ella era verdaderamente única en su tipo, especial y talentosa sin medida. Era la mejor artista que alguien podía tener en su banda y la mejor amiga que alguien podía tener en su vida. Tuvimos tanta suerte de tener una vida con ella. Individualmente y juntos, apreciamos profundamente a Christine y estamos agradecidos por los maravillosos recuerdos que tenemos. La echaremos tanto de menos".

Christine McVie, historia de Fleetwood Mac

Anne Christine Perfect, nombre real de Christine McVie nació un 12 de julio de 1943 y desde muy joven mostró su interés por la música cantando y componiendo desde su adolescencia. Con apenas 25 años contrajo matrimonio con el artista John McVie de quien tomó su apellido y a quién también se unió en Fleetwood Mac.

Su matrimonio duró 8 años pero su unión con la popular formación pervivirá para la historia ya que Christine fue la cantante y co-compositora de algunos de los mejores discos de la banda como Fleetwood Mac (1976), Rumours (1977), Mirage (1982)... Pero su increíble talento también se mostró en solitario con hasta 3 discos que también conquistaron las listas de ventas.

Después de publicar The Dance junto a Fleetwood Mac en 1997 fue inducida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1998 gracias a sus 25 años de exitosa carrera musical. Sú última aparición pública junto a su banda fue en 2019 en un concierto en el Oracle Park de San Francisco dentro del festival Dreamfest.

El mundo de la música llora la pérdida de Christine McVie

Como decíamos al principio, las muestras de condolencias y pesar se han sucedido desde que se conocía la noticia de la muerte de Christine McVie. Stevie Nicks se despedía con una nota manuscrita que duele solo al leerla: "Te veo al otro lado mi amor. No me olvides. Hace unas horas me dijeron que mi mejor amiga en todo el mundo desde el primer día de 1975 había fallecido. Ni siquiera sabía que estaba enferma… hasta el sábado por la noche a última hora. Quería estar en Londres; Quería llegar a Londres, pero nos dijeron que esperáramos. Entonces, desde el sábado, una canción ha estado dando vueltas en mi cabeza, una y otra y otra vez. Pensé que posiblemente podría cantársela, así que ahora se la estoy cantando. Siempre sé que algún día necesitaría estas palabras".

Sheryl Crow también se despedía de la artista: "Estoy muy triste tras saber que Christine McVie se va al cielo. El mundo se siente raro sin ella aquí. Qué leyenda e ícono y qué ser humano increíble. DEP". Duran Duran por su parte escribían: "Tan triste conocer el fallecimiento de Christine McVie, una artista a la que tenía mucho cariño y estaba cerca de mi corazón. Una de las mejores compositoras, cantantes y miembros de bandas de todos los tiempos, irradiaba pureza y descaro en igual medida, iluminando la música de los 70. DEP. - John"

Su compañero de banda y de aventuras Mick Fleetwood se despedía así: "Este es el día en el que mi querida y dulce Christine McVie ha emprendido el vuelo... y nos permite a nosotros, los terrenales, escuchar con gran expectación los sonidos de ese 'pájaro cantor'... recordándonos a todos que el amor está a nuestro alrededor para alcanzar y tocar en esta preciosa vida que se nos regala. Parte de mi corazón se ha ido hoy… Extrañaré todo sobre ti, Christine McVie. Los recuerdos abundan... vuelan hacia mí".

Que la tierra te sea leve, Christine McVie.