‘La Última’: el disco de Aitana que nos adentra en los sentimientos de Candela

¡Es hoy! Por fin tenemos entre nuestras manos una de las series más esperadas de la temporada: La Última. Es la primera producción en la que vemos a Aitana en la gran pantalla como actriz y cantante a la vez. Después de mucho esperar, ya tenemos el álbum al completo para disfrutarlo mientras vemos a la artista en el papel de Candela.

El disco está formado por 16 canciones de las cuales ocho son las versiones normales y las restante las versiones en acústico. De esta forma podemos comprender cómo cambia la música de Aitana a lo largo de la producción, es decir, cómo pasa de cantar en acústico en su habitación a interpretarlas delante de multitud de personas.

Como ha ocurrido en otras series donde la música es el pilar fundamental de los capítulos, a lo largo de los temas iremos comprendiendo lo que vive y siente Candela durante la serie. Desde el bullying que sufría de pequeña hasta el descubrimiento de un amor nuevo que cambiará su vida por completo.

Tracklist

Empezando por Quiero, una canción en la que la protagonista le cuenta al mundo entero que es lo que más desea, en su caso, poder vivir de la música y que todo el mundo conozca su voz, ¿lo conseguirá al final de la serie? “Por eso quiero comerme a mordisco el mundo entero, no me importa empezar desde cero, de abajo hasta el cielo. No quiero fama tampoco dinero”, interpreta en el estribillo.

El segundo tema es El Cine, uno de los sencillos que seguro te pone la piel de gallina al comprender el significado de la letra. En ella nos relata la historia de un amor que se ha terminado, como las películas en el cine. Sin embargo, todo puede cambiar si te vuelves a encontrar a esa persona y el filme “vuele a rodar”.

Tu Culpa continúa con este tracklist que consigue adentrarnos de lleno en los sentimientos de Candela. En este caso, el tema está dedicado a esa persona que tiene la culpa de que la historia se haya terminado porque se fue. Oasis es uno de los sencillos que en cuanto empieces a ver la serie comprenderás el significado que tiene este lugar en la vida de los protagonistas. Por ello, Aitana (Candela) le dedica esta historia a esa persona especial que se encontró un día en este bar.

Como explicó Aitana en las entrevistas de promoción, en este disco vamos a encontrar los sentimiento de Candela, algo que se siente a la perfección en Me Levanté, un tema en el que nos enseña que, aunque nos caigamos, siempre hay que levantarse y seguir luchando como ha hecho ella. Además de pedir perdón cuando sabemos que hemos hecho algo mal.

En Dormir nos adentra en una de las sensaciones que estamos seguros de que a todo el mundo le pasa: no poder dormir por pensar en alguien especial. También anima a esa persona a ir con ella, porque nunca se sabe lo que puede pasar si lo intentas. A la calle es un sencillo más cañero en la que nos relata como una chica sale de fiesta con sus amigas a olvidar a ese hombre por el que “nunca vuelve a llorar”.

Y por último (nunca mejor dicho), tenemos La Última, el tema que le pone nombre a la serie y que es uno de los pilares fundamentales. En ella nos hace un recorrido por lo que tuvo que vivir Candela cuando era la “chica de rosa” y sufría bulliyng en el colegio. Con este tema quiere conseguir que nadie más tenga que pasar por lo mismo y que sea la “la última” vez que viva eso.

Y a ti, ¿qué canción te ha gustado más?