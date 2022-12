Pablo Alborán nos muestra “La Cu4rta Hoja” con su último disco lleno de sorpresas

Pablo Alborán acaba de lanzar su más esperado disco, La Cu4rta Hoja. Un disco lleno de sonidos nuevos y colaboraciones que consiguen que sea uno de los más especiales de su carrera. Así lo explicó él mismo en la presentación del proyecto, donde se rodeó de todas aquellas personas que habían hecho posible ese trabajo.

Este álbum, formado por 11 canciones, es un homenaje al amor y a la amistad, que cuenta con la presencia de artistas como Aitana, Álvaro de Luna, María Becerra, Leo Rizzi o Ana Mena, entre ellos. Estos dos últimos artistas pudieron cantar junto al malagueño sobre el escenario en la presentación, poniendo todo el sentimiento que quieren transmitir en la tarima.

Detrás de cada proyecto musical hay una historia que lo ha marcado. Pablo nos hizo testigos de ello hace unas semanas cuando nos explicó el significado que tenía: "Este disco habla de amar con uñas y dientes, de tirarse a la piscina, de que no hay mendigar amor donde no lo hay. de que algunas heridas también e curan con unas copas entre amigos y que en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí".

El disco comienza con Carretera y Manta, el tema que marcó un punto muy especial en la música de Alborán, ya que con ella cambió completamente sus sonidos. Con ella pasó a ritmos más movidos que nos invitan a bailar y disfrutar en la pista de baile.

Sin embargo, no pueden faltar los sencillos en los que Pablo nos pone la piel de gallina con esa voz que siempre le ha caracterizado y con las letras que consiguen hacerte pensar en todo lo que tienes. Un ejemplo de ello está en Voraces, El Traje o Soy Capaz, donde la guitarra es uno de los protagonistas. También en A Batir las Alas, un tema que él ha definido como uno de las más especiales de este proyecto.

Como no podía ser de otra forma, sus seguidores han sido los primeros en dejar sus opiniones sobre este nuevo trabajo y, aunque son variadas, todos opinan los mismo: "Es un discazo". "@pabloalboran qué has hecho con este último disco, es una obra maestra", "que discazo ha sacado" o "no estan siendo días fáciles, pero la salida del nuevo album es una curita para el alma", comentaban los usuarios de Twitter.

Y a ti, ¿qué canción te gusta más?