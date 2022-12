Primer teaser tráiler de ‘Guardianes de la Galaxia: Volumen 3’: Un adiós, un reencuentro y el nuevo fichaje

Marvel Studios sigue preparando a los fans para sus estrenos de 2023, que por lo que parece, será un año lleno de despedidas para la franquicia. Si hace unas semanas enseñaba al mundo el tráiler de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, ahora ha hecho lo mismo con Guardianes de la Galaxia: Volumen 3.

El primer adelanto de la tercera película de los guardianes era de lo más esperado, quizá por su historia fuera de cámara. Como cualquier fan marvelita sabrá, Disney despidió a James Gunn antes de la producción de la película por una controversia con unos tuits antiguos de humor negro, algo que retrasó considerablemente el estreno estipulado. Tiempo después, Disney le readmitió para poder dar una despedida digna a los guardianes.

Porque, pese a que Marvel no le tiene miedo a aumentar las películas en solitario de sus héroes, Gunn ya ha dejado claro que este será el fin de los Guardianes tal y como los conocemos. No se descarta que continuen en el futuro como formación, aunque está claro que no lo harán con los mismos integrantes. Aun así, el destino de cada personaje es todo un misterio.

Estas primeras imágenes han sido presentadas en la Comic-Con de Brasil, ganándose el aplauso de todo el público. El aire melancólico de las primeras escenas —que casa perfectamente con el hecho de que sea la última película de Gunn para Marvel Studios— ya conquista al espectador y deja claro que los Guardianes son todo lo que deseaban ser desde su primera película.

Empiezan en una de sus misiones habituales, esta vez con trajes a juego. Destaca la ausencia de Gamora (Zoe Saldaña), que aparece unas escenas después y confirma lo que todos esperaban desde Vengadores: Endgame; que esta película será, en parte, una búsqueda y nuevo reclutamiento del grupo hacia la alienígena.

Chukwudi Iwuji y Will Pouter, fichajes estrella

Las nuevas caras del tráiler —salvando los marcianos habituales de la trilogía— revelan mucho más de lo que parece. Por una parte está Chukwudi Iwuji, que interpretará al Alto Evolucionador, el villano responsable de la existencia de Rocket como un mapache mutante. Durante las dos entregas anteriores se ha hecho referencia hacia el enigmático origen del mamífero, aunque será en esta película en la que se enfrente contra él mismo para saber de dónde viene realmente.

Por otro, Will Poulter entra a escena como el flamante Adam Warlock, un héroe que se lleva gestando —literalmente— desde las escenas post-créditos de Guardianes de la Galaxia, Volumen 2. Pero pese a su importancia en los cómics, el teaser apenas le muestra en una escena. Eso sí, es más que suficiente para ver al actor caracterizado como el personaje que crearon Jack Kirby y Stan Lee.

Guardianes de la Galaxia: Volumen 3 se estrena el 5 de mayo solo en cines.