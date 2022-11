Escenas post-créditos ‘Black Panther: Wakanda Forever’: ¿Cuántas tiene y qué significa para el futuro del MCU?

Se ha hecho de rogar, y en alguna ocasión parecía que se iba a conseguir, pero por fin es una realidad: Black Panther: Wakanda Forever ya está en los cines, y con ella, la nueva aventura de Marvel Studios. Es obvio que la trama es de lo más interesante, y el metraje, enganchará a todos sus espectadores; pero es inevitable que cualquier fan de este (multi)verso se haga la pregunta pertinente como con cada una de estas películas… ¿Cuántas escenas post-créditos tiene?

El MCU solo ha fallado a la tradición de las escenas post-créditos en su Vengadores: Endgame, y aunque esta película también signifique un final —el de la Fase 4, con permiso del especial navideño de Guardianes de la Galaxia—, es obvio que sí tiene sorpresa después de acabar su metraje. Aunque quizá no tal y como se espera.

A la pregunta de cuántas escenas tiene se responde fácilmente aguantando en la butaca después del final, pero si eres muy impaciente, te lo resolvemos: solo hay una escena post-créditos. Es después de los primeros créditos, y su contenido promete remover más de un sentimiento a los espectadores. Pero, ¿cuánta carga tiene en el futuro de Marvel Studios?

Escena post-créditos de Black Panther: Wakanda Forever

(Atención: SPOILERS de Black Panther: Wakanda Forever a continuación. Si no has visto la película, no sigas leyendo) Ha sido una aventura muy dura para Shuri, pero por fin puede sentarse a descansar tranquilamente y reflexionar sobre todo lo que le ha sucedido. Está claro que necesita asimilar que, tras la pérdida de su hermano y ahora la de su madre, todo el peso de Wakanda cae sobre sus hombros. Y por si fuera poco, ahora ella es la nueva Black Panther.

Pero lejos de acudir a los eventos wakandianos pertinentes, la superheroína decide hacer una escapada a Haiti junto a Nakia. Allí, completará el ritual de quemar las ropas fúnebres para asumir que ha superado el duelo, algo que no se atrevió a hacer con su madre por estar aún pensando en su pérdida. Se acuerda de su hermano fallecido, y mientras la pantalla intercala imágenes de Chadwick Boseman en la primera película, rompe a llorar.

Tras los primeros créditos, dulcemente decorados con el comeback de Rihanna Lift me up —que, efectivamente, su tono y temática tenía mucho que ver con la trama—, la acción se vuelve a trasladar a la hoguera en la que Shuri está asumiendo su pérdida. Vuelve Nakia, quien la había dejado sola para que pasara la última fase del duelo tranquila, aunque lo hace con un invitado muy especial.

¿Un nuevo Black Panther?

Es cierto que la presencia de Nakia en la película deja muchas dudas durante el metraje: ¿dónde está un personaje tan importante en la vida de T'Challa en su funeral? Parece que la muerte del monarca la dejó totalmente rota, y decidió exiliarse en Haiti y montar su propia escuela para empezar de cero.

La vida de la realeza no le gustaba ni a ella ni a T'Challa, por lo que se alejaron a la isla a vivir de otro modo. Lo que Shuri no sabía es que, en ese retiro, Nakia y su hermano habían tenido un hijo secreto. El pequeño se presenta a su tía muy feliz, haciéndola olvidar por un momento todo lo malo por lo que ha pasado. Solo le cambia el rostro cuando el pequeño le revela que su nombre real, el wakandiano, es T'Challa.

Así, se revela que antes de morir el héroe dejó descendencia, y posiblemente acabe ocupando el trono de Wakanda algún día. Este joven difiere mucho de su origen en los cómics, donde T'Challa tiene un hijo con Ororo —más conocida como Tormenta, una de las mutantes más fuertes de los X-Men—; aunque está claro que su presentación deja abierta la puerta a todo un mundo de posibilidades.

Se sabe que Disney+ anunció en su día una serie que contara historias de Wakanda, y aunque el proyecto parece estar paralizado —el productor Nate Moore ha contado estar más centrado en la próxima película de Black Panther o a la serie de Ironheart, aún en desarrollo—; podría ser el escenario perfecto para contar la historia del joven rey. Sea como sea, está claro que aún queda mucho Wakanda por explorar.

Black Panther: Wakanda Forever ya está en cines.