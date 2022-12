Jennifer López explica el significado del título de su nuevo disco

8 años después del lanzamiento de su último álbum de estudio, en el mundo de Jennifer Lopez parece que ha cambiado todo pero que todo sigue en el mismo sitio. Y eso es algo que tiene mucho que ver con la concepción de su nuevo álbum de estudio.

Así es como ha explicado Jennifer Lopez el significado del título de su próximo proyecto discográfico. El mismo año en el que se cumplen 20 años del lanzamiento de su disco This is me... then va a publicar este nuevo disco llamado This is me... now.

¿La razón de esta similitud? La cantante del Bronx no ha tardado en desvelarlo durante una entrevista con la revista Vogue. En su popular formato de 73 preguntas a... la publicación le pregunta por su próximo proyecto y la respuesta es muy interesante: "Igual que This is me... then quería capturar un momento en el tiempo muy especial para mí; This is me... now también quiere capturar un momento muy especial para mí. Así que esta soy yo ahora".

Curiosamente en ambos momentos la actriz y cantante mantenía una relación con Ben Affleck. Con la gran diferencia que en su momento ambos tuvieron que dar un paso atrás para mantener su intimidad ante el acoso de los medios de comunicación. 20 años después han dejado atrás todas sus reticencias y se han entregado a su amor mutuo casándose en la más estricta intimidad y manejando como pueden el acoso mediático.

"La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, los hombres con los que estuve, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y siento que estoy en un lugar de mi vida, finalmente, donde tengo algo que decir al respecto" explica Jennifer Lopez en el artículo de portada de Vogue.

La preparación de este disco lo ha llevado con total discreción y secretismo, hasta que, por fin, lo ha desvelado. Fue con un vídeo donde la neoyorkina mostró cómo ha sido su evolución en el tiempo: de una JLo con el pelo corto y un total look en color rosa, a una Jennifer Lopez que se quitó este accesorio y salió con el pelo largo y con un conjunto de charol negro y un top blanco.