Ha pasado una semana desde que MasterChef Celebrity 7 emitió la primera parte de la gran final. Entonces, los finalistas del programa eran dos: Lorena Castell y Manu Baqueiro. Ambos concursantes quedaron como los dos último duelistas después de que María Escoté y Patricia Conde se quedaran a las puertas.

Finalmente, la ganadora de esta edición del reality culinario fue Lorena Castell, pero su victoria en el exitoso programa de La1 de RTVE quedó relegada a un segundo plano tras la salida de Conde, la que partía como una de las favoritas y que recibió una reprimenda por parte de uno de los jueves, Jordi Cruz.

"Primera vez que vemos en el programa a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Patricia, has sido una absoluta decepción", lamentó el chef en la primera parte del final de MasterChef Celebrity 7.

La polémica de Patricia Conde contra MasterChef

Ante estas palabras, la actriz no pudo contenerse y recurrió a las redes sociales para, posteriormente a la emisión del programa, reflexionar sobre su paso por el programa y sobre su final: "Siento no haber sido más competitiva y ambiciosa, soy así… como habéis visto, tímida, algo rebelde y muy sensible… y payasita, y sobre todo no puedo con las mentiras y antes de ofender a un compañero o creerme mejor que nadie, prefiero reírme de mí misma y ofrecer un show. Lo vuelvo a decir, la tv es mentira".

Pero estas declaraciones no fueron tan incendiarias como las que vinieron después, tan solo unos días más tarde. También a través de las redes sociales, concretamente su cuenta de Instagram, Patricia Conde cambió su comentario y lanzó unas duras críticas al programa.

"Ah, y otra cosa, Jefa (refiriéndose directora de la productora Shine Iberia que hace el talent), dile a los chicos de redes del programa (que son maravillosos) que dejen de escribir cosas hirientes sobre mí (...) Lo que insinúo es que contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el por qué de las cosas ", añadía en un párrafo la exconcursante.

Pero la parte más crítica y polémica llegó cuando Conde tocó el tema de las drogas: "En mi vida, nunca me he drogado y en un programa de televisión con 14 cámaras enfocándome no haría algo así, soy buena, pero no idiota y me quiero, me respeto y quiero lo mejor para mi hijo y para mí. Sabes perfectamente quiénes son las dos personas en esta edición que sí lo han hecho, todos los días. Mírate las imágenes del día del hipódromo, por ejemplo. Me pasan a mí el muerto".

Manu Baqueiro y el guiño a Patricia Conde: "Fue sano"

La respuesta de Manu Baqueiro a las declaraciones de Patricia Conde. / Instagram

Hasta ahora, las palabras de Conde no habían recibido respuestas muy entusiastas por parte de sus excompañeros. La ganadora de esta edición, Lorena Castell, se limitó a decir que "entendía a Patricia".

Ahora, días después de la final del programa y las polémicas declaraciones de la actriz, otro de los finalistas, Manu Baqueiro, ha roto su silencio a través de su cuenta de Instagram: "Por supuesto que MasterChef fue exigente, intenso, competido, emocionante, SANO...era un concurso y así lo aceptamos desde el principio. Enhorabuena a todos los que lo hacen posible, repetiría una y mil veces...y enhorabuena de nuevo por esa victoria, Lorena".