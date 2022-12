¿Habrá segunda temporada de 'La Última' en Disney +? Lo que nos dicen las pistas que ha dado Aitana

La Última ha llegado a Disney+ para revolucionarlo todo. La nueva serie de Miguel Bernardeau y Aitana, que a su vez es el debut de la popular cantante de 11 Razones en el mundo de la interpretación, ha conquistado a miles y miles de espectadores de la plataforma de streaming de Disney que han devorado los cinco capítulos que narran la historia de Diego y Candela durante las primeras horas que estos han estado disponibles.

Los fans de Aitana y los amantes de las series de amor juvenil han sucumbido rápido a esta historia de chico malo conoce a chica buena y chico malo se queda pillado. Y es que, la realidad es que la serie, aunque echa mano de un clásico de la literatura y el cine adolescente, lo tiene todo para enganchar a los espectadores: dos jóvenes estrellas como actores principales una historia adictiva y romántica y un reparto de altura en el que destaca Aitor Luna.

Pero una vez visto el resultado del trabajo del equipo de La última y dictada la sentencia sobre este, los que han acabado de ver la serie y tienen todavía ganas de más no pueden evitar hacerse la gran pregunta: ¿Habrá segunda temporada de La Última?

Por el momento la respuesta es un no. Ni Aitana, Ni Miguel Bernardeau ni ningún otro miembro del equipo de la serie, así como tampoco Disney+ han confirmado que esta ficción vaya a tener más capítulos que los cinco primeros que están ya disponibles en su plataforma.

Las palabras de Aitana hacen presagiar que no hay continuación

De igual manera las explicaciones de Aitana y alguna de las reacciones que hemos podido ver que la artista ha tenido en las últimas semanas nos llevan a pensar que no volverá a ponerse en la piel de Candela para rodar La última.

Algo que nos da una pista es la reacción de Aitana durante el último día de rodaje de la serie. La cantante compartió en sus redes sociales un vídeo en el que se podía ver cómo recibía un ramo de flores y una ovación por parte de su equipo al finalizar el trabajo. Al recogerlo, visiblemente emocionada, les aseguró a todos que siempre llevaría en el corazón el viaje que ha supuesto para ella el rodaje de la serie, un mensaje que sonó a despedida.

Además, durante una de las ruedas de prensa que la cantante y Miguel Bernardeau han dado a ante los medios en los últimos días para promocionar La Última, Aitana le confesó a un periodista que para, ella el último día de rodaje fue muy duro por el hecho de tener que despedirse de Candela, su personaje.

"Recuerdo estar haciendo la última escena, que ya era la última, yo hablando, y nos estaban dando unas instrucciones sobre cómo hacerlo y yo me levanté mirando a Eduard —el director— y me puse a llorar", explicó Aitana a la prensa para después añadir que, simplemente lo que sentía era que en ese preciso momento se estaba "despidiendo de Candela" y que esto le provocaba una profunda tristeza, algo que también reforzaría la teoría de que la cantante no es volverá a poner en la piel de esta joven chica que busca, como ella ha hecho ante, hacerse un hueco en la música.

2x5, la única alternativa con opciones

Aunque todo apunta a que La Última no volverá a levantar su set de rodaje, debemos tener en cuenta que una estrategia que las plataformas de streaming usan recurrentemente pasa por rodar dos temporadas a la vez y lanzar inicialmente solo una. De esta manera, se guardan un as en la manga y pueden sorprender a sus fans sin necesidad de volver al plató.

¿Será esto lo que ha hecho Disney+ en esta ocasión y en realidad La Última tendrá 10 capítulos, cinco por temporada? ¿O sencillamente solo tendrá cinco? De momento no tenemos la respuesta, pero, viendo que Aitana ya se ha despedido de Candela, todo nos hace pensar que, si hay una segunda temporada, esta se habría rodado ya y podría anunciarse próximamente.

¿Habrá una gira de Candela?

Aunque Aitana le haya dicho adiós a Candela es posible que nunca la dejé atrás, sobre todo porque la cantante ha participado en la creación y le ha puesto voz a los temas que su personaje interpreta en la serie y esto significa que se abre la posibilidad de que Aitana cante en sus giras alguna de sus canciones o inlcuso la de que que haga un pequeño concierto o tour cantando los tema de Candela, algo que ella misma no ha descartado por completo durante la promocion de la serie.