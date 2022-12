"Un camino de ida y vuelta", la declaración de amor de Rozalén a sus fans justo antes de que acabe su gira

Rozalén es puro corazón y no duda en demostrarlo. La cantante de Albacete tiene a sus fans acostumbrados a escuchar de ella declaraciones sinceras y públicas sobre cualquier tema de actualidad, sobre todo si este tiene un trasfondo social. Sin embargo, aunque no es, por supuesto, la primera vez que la artista se dirige a ellos para agradecerles su cariño, algunos se han sorprendido al ver que esta, más allá de tenerles presentes en todo momento, guarda cada uno de los detalles que estos le hacen llegar durante las giras, ya sea en España o en otro país del mundo.

La autora de Matriz no quiere olvidarse de nadie y, tal y como ella misma ha explicado este pasado domingo en un post de Instagram con el que se ha ganado todavía más el corazón de sus fans, guarda siempre los obsequios que le dan para, aunque sea mucho más tarde, echarles un ojo y repasar mentalmente los bellos momentos que vivió cuando se los hicieron llegar.

"Llevo tres días encerradita en casa con mis animales, descansando, leyendo, cocinando lento, preparando la chimenea... Mientras fuera llueve y el frío corta la respiración. Hoy me he tirado toda la tarde ordenando decenas de detalles vuestros que tenía acumulados del verano en mi país y de la gira latinoamericana", ha comenzado Rozalén en su comunicado, redactado en un pequeño parón de su gira por España, que acabará el 29 de diciembre en el Teatro Cervantes de Málaga.

Para ella, sus fans son verdaderamente importantes, y por eso, ha querido poner en valor lo que estos hacen día a día por su persona y por su música. "Quiero que sepáis que leo cada una de vuestras cartas y uso, guardo y mimo cada uno de vuestros regalos... Es impresionante y no sé cómo agradeceros tanto amor", ha continuado la intérprete de El día que yo me muera.

Rozalén no deshecha nada. Para ella el valor de los objetos que los amantes de su música le hacen llegar durante las giras es incalculable. Por eso, a cada uno de ellos les busca un lugar, ya se trate de dibujos de niños, de piedras, de libros, de camisetas o de cualquier otro tipo de obsequio.

Me cuidáis. Os intento cuidar. Un camino de ida y vuelta

"A veces, justo me llegan vuestras caricias en el momento que más lo necesito", ha confesado la cantante, que asegura que se siente verdaderamente valorada y protegida por sus fans. "Me cuidáis. Os intento cuidar. Un camino de ida y vuelta. Que así siga por mucho tiempo...", ha querido añadir para acabar con un claro y conciso "gracias", una palabra que ha escrito en letras mayúscula para tratar de enfatizar su significado y dejarles bien claro a sus fans que, para ella, son uno de los grandes apoyos de su vida.

Sus fans agradecen el gesto y le devuelven el cariño

Las bonitas palabras de Rozalén y el vídeo en el que muestra los regalos que sus seguidores le han hecho llegar en el último año han tenido una gran acogida entre sus fans, quienes han querido devolverle todo el amor que esta les da con palabras tan bonitas como "Tú también nos cuidas con cada una de tus canciones, por eso que menos que agradecértelo siempre"; "Es que aunque no te conozco, me da q te lo mereces, pareces muy buena gente"; "¡Qué maravillosa eres"; "María eres una especie de mesías...con tu forma de actuar en todo lo que haces educación, en respeto y admiración. No te mereces menos", y "Hermoso ver un ida y vuelta sincero. Ahí se produce la magia ".