Cristian ('La isla de las tentaciones') hace arder las redes sociales durante unas horas gracias a un tatuaje

A punto de entrar en la recta final de la quinta edición de La isla de las tentaciones, con la emisión de las últimas hogueras grupales el próximo jueves, cada vez estamos más cerca de conocer qué parejas han sobrevivido a esta experiencia límite.

En estas últimas semanas hemos sido testigos de cómo diferentes protagonistas han ido pasando por el plató de El debate de las tentaciones para contestar las preguntas de los colaboradores y hacer balance de su paso por el programa sin spoiler de lo que queda por ver: Ana, Cristian, Javi, Claudia, Tania o Samu son algunos de los participantes que se han enfrentado a las cuestiones de Sandra Barneda. Al mismo tiempo, ya hemos visto en la pantalla algunas situaciones límite vividas durante los programas emitidos, en especial el intento de abandono de Ana tras ver unas imágenes de Cristian compartiendo algo más que besos en el baño de su habitación.

Los protagonistas, pese a que no pueden avanzar nada de lo que ocurrirá en los próximos programas, sí que han hecho uso de sus redes sociales para contestar preguntas de sus seguidores, hablar de lo que no se ve en el programa o sembrar el caos. Este último caso es el de Cristian, que durante la tarde del lunes 5 de diciembre hacía arder las redes sociales compartiendo una Story en su Instagram haciéndose un tatuaje "ficticio" con el nombre de una de las tentadoras.

Cristián López a través de Instagram Stories / Instagram Stories / @davidbosquetattoo

"María de los Ángeles" era el nombre que aparecía debajo del tatuaje de una monja en posición de rezo. "Ha surgido un nuevo amor en la isla" explicaba su tatuador, dando a entender que la decisión final de Cristian sería dejar a Ana e iniciar una nueva relación amorosa con María de los Ángeles, la mujer con la que se le vió caer en la tentación en la isla y que provocó una hoguera de emergencia entre la pareja.

Cristián López a través de Instagram Stories / Instagram Stories / @davidbosquetattoo

Sin embargo, poco duraba la broma ante las reacciones de los seguidores del programa y Cristian publicaba un par de horas después: "Que no cunda el pánico que era una broma", enseñando que realmente la frase que se había tatuado debajo de la figura no era el nombre de ninguna mujer sino "Welcome to hell (Bienvenido al infierno)". Una anécdota que han podido ver más de 30.000 personas que siguen a nuestro protagonista en la red social. Pero... ¿Cómo le habrá sentado esta broma a Ana? ¿Seguirá junta la pareja después de lo que hemos visto en televisión? Solo el tiempo lo dirá.