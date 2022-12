Tania se enfrenta a Elena tras su huída en busca de Samu en ‘La isla de las tentaciones’

Las hogueras en La isla de las tentaciones, están llenas de tensión. Ver imágenes de tu pareja que no te gustaría haber visto, saca de casillas a muchas de las chicas que nunca se sabe cómo van a reaccionar.

Tania Deniz ha visto cómo su chico, Samuel Chávez, se ha liado con Elena y han cruzado límites que ella, pese a haberse besado con Hugo, tiene claro que no habría sobrepasado nunca.

Tras ver las imágenes, Tania se ha ido de la hoguera repitiendo una y otra vez: “¡Qué asco de tío!”. Una reacción que han entendido sus compañeras. “Ella ha estado super contenida con Hugo, puede sentir una conexión, pero hay ciertos límites y parece que él no los tiene”, decía Claudia que finalmente tenía el permiso de Sandra Barneda para salir de la hoguera para hablar con su compañera.

“Ya sé que yo me he besado con Hugo, pero yo tengo mis dudas, le he echado de menos y me he sentido mal”, le decía entre lloros Tania. Finalmente volvía a la hoguera para enfrentarse a las imágenes por su chico y aseguraba que lo había hecho por venganza tras verla bien a ella.

“Creo que me quiere mal y cuando me ve se derrumba porque sabe que no va a encontrar otra chica como yo”, aseguraba Tania que volvió a Villa Playa dolida y enfadada. Y mientras iba contando lo que había visto a toda la villa, se iba encendiendo hasta tomar la decisión de salir huyendo en busca de su chico.

La huída

Le pedía ayuda a Hugo para escaparse a la hoguera de los chicos. Él le aconsejaba no hacerlo, pero estaban en el jardín besándose cuando ella ha salido corriendo mientras gritaba el nombre de su chico.

“Me parte en dos ver a Tania destrozada. Pienso que no es momento para ver a Samuel. Lo último que se merece ese chico es que Tania salga corriendo detrás de él. Tania vale muchísimo más que eso y me duele muchísimo verla así”, aseguraba Hugo que fue el encargado de consolarla tras ver frustrado su intento. Y es que el equipo no dejó que se produjera el encuentro que ella esperaba.

Sandra Barneda, visitó más tarde Villa Playa para hablar con Tania y recordarle que se había saltado las normas nuevamente. Ya lo hizo cuando se metió con Hugo en el baño donde no hay cámaras y tienen prohibido compartir. En esta ocasión, la penalización ha consistido en no poder hacer preguntas a la tentadora que iba a visitar su hoguera, la que se ha liado con Samu.

Dudas en la hoguera de los chicos

Mientras, los c hicos se quedaban a cuadros con el desalojo de urgencia. Tania o Claudia, los chicos dudan quién de las dos ha corrido hacia la hoguera y ha provocado el desalojo urgente de los chicos. Javi piensa que es Claudia y todavía se emociona pensando que puede ser ella en un intento de pedir perdón. “Yo estoy ahora mal, pensando que ella pueda estar mal, mira que soy tonto”, aseguraba después de haber visto las imágenes de su chica besándose con Álvaro.

Samu, también cree que ha podido ser Tania tras ver sus imágenes con Elena. De haber sido ella, Samu está convencido de que, con ese gesto, “me demuestra que tiene miedo a perderme, viene a ver qué hice. La verdad es que me gustaría, en el fondo, no te voy a mentir Sandra”.

Elena vs Tania

De momento, es Tania la que se ha enfrentado a Elena en la última hoguera de las chicas. Esa en la que no ha habido imágenes sino encuentros con las tentadoras favoritas de sus chicos.

“Oye Tania, una cosita, que dice tu suegra que un besito porque estás haciendo justo lo que esperaba de ti. Ah, y gracias por divorciarte, porque Samu y yo lo estamos pasando muy bien”, dijo la tentadora nada más llegar.

Tania, acompañada por sus compañeras, le ha recordado que la llaman la cocodrilo y ha asegurado que la madre de Samu se portará igual con ella. En esta ocasión, fue Claudia la portavoz y la que quiso saber si Samu era igual con Elena de día y de noche, si se había arrepentido de lo que había hecho y si todavía se planteaba salir de la isla con Tania. La primera respuesta fue afirmativa y las otras dos negativas. ¿Habrá dicho la verdad?

Todavía queda ver ese encuentro entre Tania y Samu en la hoguera final. En el avance de esta semana hemos visto que ella llega reprochándole su escena de sexo con Elena, pero poco a poco, se van derrumbando ambos. ¿Qué decisión final tomarán?