María Becerra estrena ‘La Nena de Argentina’ y nos explica todo lo que significa para ella

Los seguidores de María Becerra están de celebración. La cantante urbana ya ha lanzado su segundo álbum para que "lo hagamos nuestro" y lo disfrutemos dándolo todo en casa o en la pista de baile. La Nena de Argentina es el título que lleva este trabajo y también es el nombre por el que todo el mundo reconoce a la cantante, quien se ha hecho un hueco dentro de la industria musical.

Este disco está formado por 12 canciones en las que podremos conocer a la artista más de cerca. Lo que caracteriza a este nuevo proyecto es que no tiene colaboraciones, pues María quería que su público escuchara solo su voz y todo lo que tiene que decir de forma más personal, el factor fundamental por lo que este podría ser su álbum favorito. Por ello, también ha incluido cinco vídeos en los que nos aclara algunos de los temas.

A lo largo de este recorrido en el que nos adentra Mari podemos encontrar diferentes tipos de sonidos. No pueden faltar las canciones que no van a fallar en la pista de baile como Automático, Ojalá o Perreo Furioso. Sin embargo, hay temas que ya nos adelantó hace unas semanas que, a pesar de los ritmos que carcaterizan a la cantante, son más tranquilos dedicados a los sentimiento, es decir, canciones que tenemos que escuchar en nuestra habitación con los cascos como Cuando Hacemos el Amor o Doble Vida.

Qué quería conseguir con el disco

A diferencia de algunos álbumes en los que recorriendo los temas te cuentan una misma historia, La Nena de Argentina es una mezcla de sonidos sin relación donde Maria Becerra quería expresar lo que sentía en cada momento. "Quería ser yo y hacer lo que me naciera. No pensaba en que las canciones se conectaran entre sí. Es el género que me nacía hacer ese día y el tema que me apetecía hacer", explica la artista.

Como hemos dicho, existen dos tipos de canciones: las más sexuales y las más románticas. Dos facetas que la argentina ha explicado que describen a la perfección su esencia, por ello ha usado ambas caras para reflejarlas en el disco.

Mucha variedad de sonidos

Una de las carcterísticas que tiene este segundo álbum de María es la cantidad de sonidos y ritmos diferentes que hay en solo 12 canciones. Bachata, piano, guitarra, cumbia, pop, trap, reggaetón y dancehall es lo que vas a encontrar en este proyecto. Un proyecto en el que ha querido “curar cada género como se debía y que se note que está hecho con respeto y admiración”.

Por todos estos factores se trata del disco más especial para la argentina como ha mencionado en muchas ocasiones, por lo que solo nos queda disfrutarlo y escuchar cada tema con esa pasión y sentimiento que ha querido transmitir.