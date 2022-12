Hugo Paz manda un mensaje a Samuel tras su paso por ‘La isla de las tentaciones 

La última edición de La isla de las tentaciones está dando mucho qué hablar. Todos los participantes parecen que están dando rienda suelta a su pasión sin pensar mucho en las consecuencias. Hace unas semanas veíamos como Samuel Chávez, uno de los protagonistas indiscutibles del reality, no ponía límites a su tentadora y estos acababan teniendo una noche de sexo entre las sábanas. Algo que Tania Deniz, su chica, no pudo soportar, cuando vio las imágenes, pese a estar también dejándose llevar con Hugo Paz, el soltero con el que ha conectado desde el principio.

Sin saber cómo acabará este cuarteto u dueto, el gaditano, que ya ha participado en Supervivientes, ha acaparado hace unas horas el foco mediático. En plena recta final del programa y sin conocer el esperado desenlace de estas historias, Hugo Paz ha querido mandar un contundente mensaje a Samuel. Desde su cuenta de Instagram, el gaditano ha hecho un tag de preguntas y respuestas, desde el cual ha manifestado qué es lo que realmente piensa del canario, después de que hayan pasado tres meses desde que se grabó este programa.

“Con el tiempo me he ido dando cuenta de muchas cosas. Sinceramente, no puedo hablar mal de Samuel, le deseo lo mejor”, ha expresado el ex concursante sembrando la duda sobre lo que habría pasado con Tania fuera del reality y, por supuesto, con Samu, a quien no dudó en reprocharle hace unas semanas a través del mismo medio la actitud “tan abierta” que tenía con todas las solteras de su villa. “¿Os sigue dando pena? Un chico que estaba llorando hace nada... Yo creo que se lo está pasando pipa”, expresó unas semanas antes cuando comenzó a ver al canario en una actitud muy cariñosa con Jéssica Pires, su soltera favorita.

Hugo Paz habla desde su Instagram de Samuel. / Instagram Hugo Paz (@hugopaz4)

¿Tania Deniz y Hugo Paz han roto?

Fuera como fuese, parece que Hugo Paz ha hecho reflexión porque esta no ha sido la única sorpresa que el ex superviviente ha dado a su comunidad de seguidores. El siguiente gran shock ha llegado cuando ha confesado que no tendrá novia “antes de que acabe el año”. Algo con lo que ha despejado la duda de si en la actualidad continúa su relación con Tania, tras salir del talent show.

Hugo Paz responde a sus seguidores si sigue o no soltero. / Instagram Hugo Paz (@hugopaz4)

“Solo tengo tiempo para quererme, cuidarme, valorarme y dedicarme tiempo a mí mismo. Siento ser tan sincero, pero no entra en mis planes”, ha declarado muy contundentemente dando por zajando el tema. Para saber qué es lo que ha pasado realmente entre ellos tendremos que esperar a ver las hogueras finales.