Dua Lipa y Jack Harlow: ¿primera pareja de 2023?

Dua Lipa y Jack Harlow podrían estar saliendo según Page Six. De acuerdo con el medio estadounidense, ambos se conocieron en persona en un evento de Variety a finales de noviembre y, desde entonces, han estado en "comunicación constante".

Una fuente cercana ya advertía que el rapero "estaba muy interesado en ella, y que iba a buscar que la historia de amor pasara". Otros cuentan que incluso voló hasta Nueva York para encontrarse con ella desués de su actuación en Z100 Jingle Ball el pasado viernes.

Y los "espías de Page Six" dice que ambos fueron vistos llegando de forma independiente a un restaurante en Meatpacking District para comer juntos al día siguiente. Intentaron por todos los medios que no se les viera, porque intentaron por una entrada privada y más tarde fueron pillados abandonando el establecimiento por separado.

"Lo hará lo mejor que pueda, ya que siempre ha sido una fan de ella", expresa una fuente cercana a Harlow. No en vano, el artista tituló una de sus canciones Dua Lipa con el beneplácito de la británica. Definitivamente, Jack "quiere intentar hacer con ella mucho más que una simple colaboración" (I'm trynna do with her more than do a feature), que reza mencionado tema.

Aún es muy pronto para aventurarnos, pues ninguno de los dos ha confirmado nada y parecen estar conociéndose antes de dar cualquier paso en falso, pero de ir por el camino correcto y ser atacados por las flechas de Cupido, podrían ser una de las parejas que marquen el próximo 2023.

Ni Arón Piper, ni Trevor Noah

A pesar de los innumerables rumores que han surgido en el último año sobre los posibles romances que ha tenido Dua Lipa tras su ruptura con Anwar Hadid, la cantante dejó claro que este 2022 ha decidido centrarse en sí misma. "Para mí, este es el primer año en mucho tiempo que no he estado en una relación. Ha sido genial el poder estar sola, pensar únicamente en mí misma y ser bastante egoísta en ese sentido. Algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer", le contó a Charli XCX en uno de los episodios de su podcast.

Por tanto, aunque han sido muchas las fotos, los vídeos y las especulaciones, ni Arón Piper primero; ni Trevor Noah, después, han ocupado el corazón de la estrella musical. Y parece que lo ha hecho una persona del mundo de la industria.