Dua Lipa zanja los rumores sobre su relación con Trevor Noah

En las última semanas, Dua Lipa ha sido el foco de todas las miradas por un suceso que poco tiene que ver con su carrera musical, pero mucho con su vida sentimental.

A finales de septiembre, la artista se dejó ver por las calles de Nueva York junto a Trevor Noah, famoso presentador y cómico afincado en Estados Unidos, y las alarmas sobre un nuevo romance saltaron tanto en prensa como en redes sociales. Los paparazzi captaron imágenes de la pareja durante su cena en un restaurante y su paseo posterior por la Gran Manzana, compartiendo risas, abrazos y besos afectuosos, provocando que la noticia sobre un nuevo romance corriera como la pólvora.

Sin embargo, la artista británica aseguró en el último episodio de su podcast Dua Lipa: At your service, publicado ayer mismo (7 de octubre) que este 2022 lo está pasando sola. “Para mí, este es el primer año en mucho tiempo que no he estado en una relación. Ha sido genial el poder estar sola, pensar únicamente en mí misma y ser bastante egoísta en ese sentido. Algo que nunca había tenido la oportunidad de hacer”, confesó a Charli XCX, artista invitada de la semana.

Ante estas declaraciones, podemos descartar el noviazgo entre Dua y Trevor, cuya relaciónse cataloga como amigos. "Son solo amigos", aseguró una fuente cercana a la revista Page Six. Pero también podemos olvidarnos de la posible relación entre Dua y el actor español Arón Piper, con quiense le ha visto disfrutar de la noche y la fiesta en numerosas ocasiones durante los últimos meses, tanto en Madrid, bailando al ritmo de Bad Gyal, como en México, país donde ambos parecían haber llevado su amistad a otro nivel.

A pesar de todo, la cantante de Levitating admitió que el hecho de tener pareja cuando la vida te abruma puede convertirse en un gran apoyo. “Cuando encuentras a alguien que te calma... puede marcar la diferencia”, declaró después de que Charli hablara sobre la manera en que su novio le mantiene con los pies en el suelo.

Y no hay mal que por bien no venga. La soltería está proporcionando a Dua Lipa ese tiempo para centrarse ella misma y en su próximo álbum de estudio, que ya está tomando forma y espera publicar en 2023.