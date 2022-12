Dani Martín se toma con humor lo de su retirada y acaba con una camisa de fuerza para demostrarlo

Dani Martín posteó hace unos días una reflexión personal en la que venía a anunciar que se iba a tomar un descanso. "Nos vemos en unos años, sed felices" escribió el madrileño. Pero no era una retirada de la música ni mucho menos tal y como él mismo se ha encargado de desmentir.

Y lo ha hecho primero desde la seriedad de un vídeo recién despertado, con todo lo que eso significa, pero también con cierta ironía y humor. En su último post en su cuent oficial de Instagram muestra una fotofrafía en la que aparece en una habitación acolchada atado con una camisa de fuerza en un fotograma extraído del videoclip de su popular canción La madre de José con El Canto del Loco.

"Una vez obligado a dejar la música, ya estoy aquí, donde me habéis mandado los del clickbait" bromea el ex vocalista y líder de El Canto del Loco antes de volver a ponerse serio con el tema: "Mucho respeto a las personas que verdaderamente sufren problemas de salud mental y un ‘ole’ por los que luchan cada día por ello. Y a los profesionales, por supuesto".

Sus seguidorxs han recibido esta publicación entre risas y con una gran admiración hacia un intérprete que ha demostrado en los últimos años que huye de cualquier careta que la industria musical pudiera proporcionarle. Así se lo reconocen fans como El Monaguillo:

"Mi querido amigo Dani. Un persona cariñosa, sensata, divertida, de los que se visten por los píes. Nunca olvidaré cuando nos conocimos con mi hija muy pequeña que me dijo: vente a mi casa de la playa con tu familia. Cuando llegué mi sorpresa fue que me cedió su dormitorio a todo placer y se fue a un cuartito de invitados con una cama de 90. Así estuvo todas las vacaciones. Y era feliz de nuestra compañía, siempre atento, siempre auténtico, siempre sin falsedad, si te tenía que decir algo contrario a tu opinión te lo decía con respeto, porque es un tío cabal y se hace querer. Yo siempre he dicho cuando me han preguntado que solo puedo decir cosas bonitas de el y de su familia. Sé que está bien y mejor que va a estar, y nadie para el talento, ahí estará aporreando la gibson en el sofa blanco sacando nuevos himnos sin saber que lo está haciendo, porque la vida le ha enseñado a ser normal. Y yo lo quiero y lo admiro. Eso sí, me debe 50 euros le deje para unos zapatos" escribía en respuesta a su post.

Por fortuna parece que podremos seguir disfrutando de la música de Dani Martín. "Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta. He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, me tengo que aprender las cosas de memoria, tengo buen oído, me sé todo sobre el pop/rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción. Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy, muy bonito. Este año la gente decidió comprar entradas para 5 WiZink Center en menos de dos meses; tanto la compra, como la ejecución de los mismos. A veces estoy delgado y otras hinchado. Emocionalmente no soy una persona muy equilibrada, sufro mucho. Disfruto mucho en el escenario, ahora sin beber alcohol mucho más. No soy un gran cantante, tampoco sé si lo hago bien y la verdad que hay algo que me sorprende: que 22 años después siga pasando todo esto con el síndrome del impostor tan grande que tengo; la verdad, me asombra. Jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira: no me imaginaba un staff así, un sonido así, una banda así, un público así y una vida así como la que tengo. Gracias por todo. Acabar en La Riviera era necesario para mí, antes de volver a la realidad de ser Daniel, el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone el corazón. Tocar tierra. Nos vemos en unos años, sed felices. No voy a seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaeton que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros. Pienso seguir siendo quien soy, sólo voy a mejorar como persona. Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout" fue su mensaje original.