Brent Ray vuelve a ‘Got Talent’ para demostrar de nuevo su talento para pintar con su pene

Brent Ray Fraser es uno de los concursantes que más ha sorprendido en la última edición de Got Talent. Dejó a todos con la boca abierta cuando llegó al escenario, se desnudó y empezó a pintar con su pene.

Pues bien, tal estupor generó en el jurado que acabó pasando de fase y este canadiense de 43 años ha vuelto ahora que estamos en los directos. Eso sí, en esta ocasión, no para hacer un retrato de Risto Mejide como la otra vez.

“No todo el mundo entiende el arte que hago”, aseguraba el artista, “lo doy todo por mi arte, estoy dispuesto incluso a sacrificar mi propio cuerpo por el show de esta noche”.

Una actuación muy castiza

Ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta cuando ha llegado con su atuendo de cowboy y sus genitales al aire. En esta ocasión ha cogido un lienzo mucho más grande y ha empezado a pintar, entre las risas de uno y los resoplidos de otros. De hecho, Risto ha pulsado el botón rojo.

Parece que esa forma de pintar al ritmo de Torero de Chayanne no le ha gustado mucho. Claro que no han debido pensar lo mismo sus compañeros que le han dejado terminar su toro de lidia.

Valoración del jurado

Pero Risto no daba su brazo a torcer y fue especialmente duro en su valoración: "La actuación me ha parecido larga y dura. Me alegro de que la gente disfrute con tu espectáculo, yo no lo he hecho. Me has dejado absolutamente insatisfecho. Me parece una vergüenza que hayas ocupado el lugar de un digno semifinalista de este concurso".

Sus compañeros fueron bastante más benevolentes. “Es un verdadero placer tenerte de nuevo aquí. Esta vez nos has sorprendido, he tardado en saber lo que era, gracias por tu talento", le decía Paula Echevarría. Edurne también ponía en valor su arte: "Tienes un grandísimo talento, maravilloso, lo que ha hecho no es fácil".

Y como no hay dos sin tres, Dani Martínez se sumaba a la opinión de sus compañeras. "Estoy de acuerdo con Paula, el retrato de Risto me pareció espectacular, pero hoy creía que te habías liado, pero al final apareció y se consumó el arte".

Eso sí, pese a sus bonitas palabras no ha logrado pasar a la final.