Boris Izaguirre habla claro de lo ocurrido con Patricia Conde y MasterChef : “Es muy feo ponerse acusica”

Boris Izaguirre ha acudido a la Resistencia y no ha perdido la ocasión para opinar sobre los grandes temas televisivos del momento. Entre ellos se encuentra la relación de Alba Carrillo con Jorge Pérez y la final que vivió Patricia Conde en MasterChed Celebrity.

Con esta última no se ha mostrado muy contento por el comportamiento de su paso por el reality que ha terminado afectándole a él: “Ha generado una situación muy tensa. Ella llegó a la final, y en la última prueba hizo huelga de brazos caídos. No quiso seguir adelante, nadie sabe exactamente lo que ocurrió, ni ella misma porque lo ha intentado explicar varias veces, y esa ha sido la razón de su post en Instagram”, ha empezado a explicar.

Además, ha aprovechado su visita para quejarse de que se ha malinterpretado su cometario por culpa de las “seis veces” que actualizó el post: “Creo que los de Masterchef están muy molestos conmigo porque en su primera publicación le puse un like y escribí: 'Eres muy emotiva, y muy emocionante, vecina amada', pero luego lo actualizó seis veces y mi post nunca se actualizó de la misma manera. Y de eso me vengo a quejar”, con estas palabras también se lamentaba de que su buena relación con el programa se haya visto afectada.

Lo que dejó claro era su desacuerdo con las palabras de Patricia Conde: “Dijo que sus compañeros iban drogados al programa todos los días, y lo borró. Es imposible que te enfrentes a una elaboración si no estás sobrio, no les puedes presentar a los jueces algo que has hecho drogado. Esa acusación que hizo en Instagram, la hizo y la borró. Que si la gente se droga, que si le han apagado el horno y mi comentario se queda ahí”.

Algo ha quedado muy claro en esta edición de MasterChef Celebrity pic.twitter.com/NBBCILP5kL — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 13, 2022

Para zanjar este tema, ha desvelado lo que pondría ahora mismo como comentario después de todo lo sucedido: “Patricia Conde fue una vecina muy amada, pero me gustaría que si la persona empieza a desvariar en su Instagram mi comentario pueda actualizarse de la misma manera. Quisiera poner: Patricia no ha estado bien, ha sido de no saber perder y es muy feo ponerse en plan acusica”.

“Vengo a defender a Alba Carrillo porque es humana”

También ha tratado el otro tema que se está llevando todos los titulares, y es el que une a Alba Carrillo con Jorge Pérez. Sobre este tema sí ha mostrado su apoyo: “Alba Carrillo ha sido lo mejor del mes, ha marcado precedente porque, aunque estés con un hombre casado, si tienes tensión sexual y quieres desahogarse, vas y lo haces”, aseguró.

Además, dejó muy clara la razón de que estén detrás de la modelo: “La están machacando porque es mujer y vengo a defenderla porque es humana, y ha hecho algo muy importante por muchos españoles con tensiones sexuales que no sabemos cómo resolver y porque ha vuelto a usar la sexualidad que está en jaque. Te lo pasaste bomba y tienes que seguir pasándotelo bomba”.

Para terminar, miró a la cámara y mandó un mensaje muy importante a la protagonista: “Si vuelves a ir a otra cena de empresa y te encuentras a un hombre casado, ¡haz lo mismo que hiciste con Jorge!”.