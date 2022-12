Campofrío junta a famosos de todos los ámbitos en su nuevo anuncio de Navidad

Campofrío no ha fallado este año su tradición navideña y acaba de lanzar La Herencia, un spot ideado por Mónica Moro y Raquel Martínez y dirigido por Daniel Sánchez Árevalo para el que ha contado con un reparto de máximo nivel. Y es que la compañía fundada en Burgos que su mensaje llegue al máximo público posible y ha contratado como actores para su anuncio a celbrities de todos los ámbitos, sin excepción.

La Herencia, que se presenta como una invitación al público a reírse de uno mismo, a olvidar por unos instantes la incertidumbre y a armarse de coraje para seguir adelante cada día y disfrutar de la vida al máximo pese a las adversidades que el mundo actual presenta, parece tener un objetivo claro: dar un mensaje de optimismo a las generaciones que vienen de la mano de un elenco sin igual. Y para ello ha contado con un repertorio formado por una decena de famosos entre los que no faltan representantes de ninguno de los principales ámbitos de la vida pública a excepción de la política y la judicatura.

Del mundo del humor tenemos a Edu Soto y a Roberto Bodegas y Alberto Casado, los miembros de Pantomima Full; del periodismo cuentan con la presentadora de los informativos de Antena 3 Mónica Carrillo; Iker Casillas se cuela desde el panorama deportivo; IloJuan ha sido rescatado del universo de Twich y los streams; han fichado a los actores Mariona Terés, Antonio de la Torre, Maribel Verdú y a la jovencísima inteprete Luna Fulgencio; desde el mundo del corazón y la moda aparece Tamara Falcó; desde el de la música Carlos Areces; desde la literatura Juan Gómez Jurado e incluso hace sus pinitos el hombre del tiempo de Antena 3 y uno de los más famosos de la tele, Roberto Brasero.

Campofrío Navidad 2022- La Herencia

El cuarto anuncio de Daniel Sánchez Arévalo para Campofrío

La Herencia es el cuarto spot que el cineasta Daniel Sánchez Arévalo dirige para Campofrío. Después de La Tienda LOL, Fake Me y DEV Disfrute en vida, esta última codirigida con Paco Plaza, y en este caso ha contado con un equipo de más de 90 profesionales y hasta 50 extras de figuración que colaboran con las celebrities para dar veracidad a las distintas escenas rodadas en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja y el restaurante Martinete, las dos ubicaciones escogidas para el rodaje.

Además, Arévalo ha contado en este caso con Álex Catalán como director de fotografía y con Pepe Domínguez como director de Arte, quienes le han apoyado para lograr el resultado final con el que, una vez más, la campaña de Campofrío, se ha puesto al público en el bolsillo.

Solo halagos para La Herencia

La opinión del público sobre el anuncio de Campofrío para la Navidad de 2022 ha sido prácticamente unánime. La campaña está siendo lo más comentado de la jornada y en las redes sociales no dejan de leerse comentarios positivos como "me quito el sombrero del moño"; "Este 2022 Campofrío nos llena de felicidad con su anuncio"; "Un año más Campofrío da en el clavo", "Me encanta este vídeo" y "Qué mensaje tan bonito", entre muchos otros.

¿Y a ti? ¿Te ha gustado este spot? ¿Has echado en falta a algún famoso? ¡Te leemos en las redes!