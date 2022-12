Laura Escanes habla de sexo en 'La Resistencia' y hace de celestina con David Broncano: "No le caes bien"

David Broncano se ha abierto al mundo de Instagram y de las influencers. En el programa de la noche del jueves el gallego recibió en La Resistenciaa Laura Escanes, que acudió para presentar su nuevo pódcast en solitario Entre el cielo y las nubes, y le hizo su tradicional test con las preguntas sobre sobre sexo y dinero, pero, en esta ocasión, el presentador pareció echar un poco el freno con su invitada: "Si en algún momento opinas que paso a lo personal, paro".

Con este comentario, Broncano estaba haciendo referencia a su reciente (y más que sonada) ruptura con Risto Mejide. "El pódcast lo hacías con tu exmarido, la relación ha pasado a dejar de serlo y, por tanto...", arremetía el presentador. A lo que Escanes simplemente respondió: "Ahora es otro".

"Si en algún momento opinas que pasa a lo personal, paro. Me gusta la parte empresarial de esto", resolvió Broncano. Ante esto, la catalana explicó que se trata de un proyecto totalmente nuevo que nada tiene que ver con el que emprendió junto al presentador de Todo es mentira.

Laura Escanes y las preguntas sobre sexo y dinero



Uno de los momentos más esperados de la noche llegó cuando David Broncano lanzó su típica pregunta acerca de cuánto dinero tiene Laura Esanes en el banco actualmente, a lo que ella respondió que la cifra es de 50.000 euros.

Además, también respondió (a su manera) a la cuestión de cuántas relaciones sexuales había mantenido en el último mes, especialmente tras la separación con Risto Mejide. La joven simplemente respondió: "La vida está para divertirse".



La famosa que se resiste a La Resistencia

Otro de los temas que sacaron a la luz Escanes y Broncano fueron las 'enemistades' o malos rollos en televisión. Todo surgió cuando la influencer contó que había grabado con el presentador Roberto Leal y le preguntó al cómico si le pasaba algo con él, a lo que este respondió: "Nada, que es subnormal".

Esto solo se puede solucionar con la visita de Dulceida al programa. Si eres conocidx/amigx suyo, enviadle esto. Aida, vente, joder, si esto es una puta mierda.#LaResistencia @LauraEscanes pic.twitter.com/Th09TrjN4f — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) December 15, 2022

"Se me nomina a premios y los gana él, pues ya está", trató de resumir Broncano. "No vale ganar por majo", concluyó el conductor de La Resistencia.

En este sentido, también hablaron de una persona que nunca ha querido asistir al programa de Movistar+ y a la que Laura Escanes conoce muy bien: Dulceida.

"No quiere venir", lamentó Broncano al nombrarla su invitada; a lo que esta respondió: "Creo que no le caes bien". El presentador quiso saber el motivo de este mal rollo e insistió en que se lo contara, pero Escanes culpó a su mala memoria y llamó en directo a la influencer, aunque esta no se lo cogió.

"Yo voy a hacer aquí de celestina, os voy a reconciliar", propuso Laura Escanes ante la insistencia de Broncano por saber el motivo por el que Dulceida nunca ha pisado el plató de La Resistencia.