Alejandro Sanz celebra los 10 años de ‘La música no se toca’ con ediciones especiales

Parece que fue ayer, pero el noveno álbum que Alejandro Sanz lanzó al mercado ya ha cumplido una década. La música no se toca se convirtió en un nuevo éxito para el compositor, y la idea general que rodeaba todo su contenido, el de la música como protagonista único del mismo, estaba presente en cada una de sus canciones.

El lanzamiento fue precedido con el de la canción No me compares, que nos presenta al Alejandro Sanz de siempre, con esa mistura de pop entre lo aflamencado y lo latino. Tal vez por ello fue directo al número uno en ventas la misma semana de su lanzamiento, pero eso, hablando del madrileño, tampoco supone ninguna novedad.

Para celebrar este aniversario, el músico ha lanzado una edición especial de este disco tan clave en su carrera discográfica. La música no se toca. 10º aniversario ya está disponible para comprar y tiene varios formatos de coleccionista para elegir que añaden al álbum original muchos de los grandes momentos y recuerdos vividos de la mano de este proyecto como colaboraciones con artistas de la esfera internacional y nacional, así como acústicos y directos.

Además, está disponible por primera vez en Dolby Atmos, una tecnología cuya calidad de sonido envolvente hará las delicias de sus fans y permitirá escucharlo como nunca antes, con una tecnología que no existía en el año en que fue lanzado, en 2012.

Ed limitada que incluye el álbum original de estudio + cd con espectaculares colaboraciones, directos y acústicos + Vinilo 7 pulgadas con dos temas + Libro con imágenes y recuerdos de La Música no se toca.

La Música no se toca, Mi Marciana, No me compares o Camino de rosa son algunas de las canciones de este disco que tan especiales son para él y que han marcado su carrera. Un álbum que le dio grandes alegrías al artista, que consiguió en ese año varios premios entre los que se encuentra el Grammy Latino como mejor álbum vocal pop contemporáneo, además de colarse en los primeros puestos de las listas.

Alejandro Sanz - No me compares (LOS40 Básico 2016) | LOS40 Music

Alejandro Sanz, por entonces ya consolidado como uno de los artistas más reconocidos e influyentes a nivel internacional, se unía con el productor Julio Reyes para crear el que fue su noveno álbum, con canciones que llegaron para quedarse y permanecer para siempre.

Como uno de los artistas más activos del panorama actual que es, Alejandro Sanz sigue muy activo, y está preparando el regreso de su gira Sanz en Vivo, que a lo largo de la primera mitad de 2023 recorrerá Latinoamérica en países como Colombia, Perú, Chile o Argentina.

La gira también tendrá una nueva etapa en España con 15 fechas, que arrancará el 3 de junio en Pamplona, visitará ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia y finalizará el 3 de agosto en Chiclana de la Frontera en el Concert Music Festival.