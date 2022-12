Los protagonistas de 'Heartstopper' hablan del rodaje de la segunda temporada

Este 2022 ha sido un año mágico para las series de Netflix: la cuarta temporada de Stranger Things, DAHMER - Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer y Miércoles han llegado a la plataforma para romper cualquier récord antes visto para una serie de habla inglesa; pero si hay una serie que también merece su mención por el hueco que ha dejado en el corazón de millones de espectadores esa es Heartstopper.

La ficción, que adaptaba las novelas gráficas de Alice Oseman para narrar el romance adolescente entre Charlie Spring y Nick Nelson, llegaba a la plataforma a finales del mes de abril y en poco menos de un mes era renovaba por dos temporadas más para poder desarrollar con tranquilidad y seguridad las tramas a las que habíamos asistido en la primera temporada.

Hace tan solo unos días, la cuenta oficial de Netflix daba por finalizado el rodaje de la segunda temporada, y ahora hemos podido escuchar a sus protagonistas hablar de lo que ha supuesto este rodaje en París, una de las localizaciones principales que veremos en los nuevos capítulos por ser la ciudad en la que tiene lugar el viaje de fin de curso de los protagonistas.

Todo ocurría a principios de este mes en la ComicCon Experience (en adelante CCXP) de Brasil, donde Joe Locke y Kit Connor (Charlie y Nick respectivamente) se enfrentaban a un público entregado mientras contestaban preguntas que tenían que ver con el rodaje de la serie y lo que podríamos ver en la segunda temporada.

"Creo que París es una ciudad muy bonita, y ser capaces de grabar allí y tener ciertas localizaciones fue una locura. Y fue un momento muy bonito para el equipo de producción y todo el reparto porque sentimos que la primera temporada era muy pequeñita (seguimos sintiendo que es una serie bastante pequeña), pero estar allí, en París, con nuestro pequeño show fue una locura" comentaba Kit Connor.

Durante el rodaje de la segunda temporada, además, hemos podido verles grabando en el metro de París, y en el evento de la CCXP confirmaban la aparición de Disneyland como otra de las localizaciones.

A la pregunta de qué música o que cantantes les gustaría que estuviesen en la segunda temporada ellos lo tenían bastante claro, aunque no querían desvelar mucho por miedo a que sus respuestas fuesen un auténtico spoiler. Aún así, Kit Connor y Joe Locke tienen a sus favoritos: "me encantaría que Harry Styles estuviese en la serie, me encanta Harry Styles, o Taylor Swift, ¿por qué no?".

A falta de conocer la fecha de estreno de la segunda temporada, por lo menos hasta el 2023 no volveremos a ver a estos dos actores continuar con su romance adolescente. Hasta entonces lo que sí podemos hacer es volver a ver la primera temporada en bucle.