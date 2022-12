Aitana da un paso más en su ruptura con Miguel Bernardeau para romper cualquier vínculo con él

Pensábamos que Aitana y Miguel Bernardeau iban a terminar el año por la puerta grande tras el estreno de la serie La Última donde son protagonistas del romance de Diego y Candela. Sin embargo, varios rumores han hecho saltar las alarmas de que su historia de amor habría llegado a su fin tras cuatro años juntos.

Era una famosa revista quien daba la noticia junto a varias imágenes donde se ve al actor recoger las cosas de casa de la artista, lugar donde han vivido en los últimos meses y donde han compartido miles de momentos juntos. Unas fotos que demostrarían que la ruptura es real y que ya no habría marcha atrás.

Ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto y, aunque la extriunfita rompió su silencio en el evento de Yves Sanint Laurent, firma en la que es embajadora, solo afirmó que estaba "bien" y que ya sabían que ella no hablaba de su vida privada.

Su aparición en la alfombra roja fue la más esperada de la noche y desde luego que dio de qué hablar. Lució un vestido que ha sido bautizado como "el vestido de la venganza": transparente y dejando su cuerpazo al descubierto, pero por lo que acaparó todas las miradas fue por su petición a los paparazzis: "Os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar, no me grabéis en casa".

Unas palabras que no tardaron en hacerse vilares tras confesar que estaba yendo mucha gente, entre ellos hombres, a su casa a las tres de la mañana: "Yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal. Tengo mucho miedo".

La decisión que estaría pensando en tomar

La casa de Aitana está muy cerca de la de la familia de su exnovio, un hecho del que siempre se habría mostrado muy contenta. Ana Duato ha hablado maravillas de Aitana, y ambas se han dedicado palabras preciosas durante el tiempo que ha durado la relación. De hecho, el mismo día de la Premiere de la serie que protagonizan ambos, la actriz definió a la ex de su hijo como una persona que podía con todo lo que se propusiese y que tenía "muchísimo talento".

Pero ahora, según han contado en El Programa de Ana Rosa, la artista estaría pensando en mudarse para marcar distancia con la familia de Miguel Bernardeau. Una decisión a la que se le sumaría la presión mediática que está recibiendo y con la que ya no podría más.