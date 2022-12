Miguel Bernardeau comparte una foto y Aitana reacciona

Aitana se ha convertido en una de las grandes protagonistas del año. La estrella española ha sacado algunos de los hits más escuchados del 2022 en España, ha protagonizado su propia serie para Disney+ y ha hecho su primera gira por Latinoamérica.

Para acabar por todo lo alto el año, Aitana volvió a llenar por tercera vez el WiZink Center de Madrid con el último concierto de su 11 Razonez Tour este martes, 20 de diciembre. La estrella sorprendió a sus seguidores con varias sorpresas sobre el escenario. ¡Hasta se atrevió a versionar una canción de El Canto del loco! Además, estuvo arropada de algunos de sus compañeros y compañeras de profesión como Rayden, Abraham Mateo o Sebastián Yatra, quienes no dudaron en disfrutar del show.

Pero Aitana también ha vivido estos días la otra cara de la fama. La peor parte. Y es que la estrella ha sido también noticia por su ruptura con Miguel Bernardeau, confirmada por el medio Lecturas. Una semana después de estar de promo con La Última, la revista de corazón aseguraba en sus páginas que la pareja había terminado. Un hecho que podría confirmarse con la gran ausencia de Miguel en las gradas VIP del concierto de Aitana.

La foto de Miguel Bernardeau tras el anuncio de ruptura

Durante estos días, Miguel ha estado muy poco presente en Instagram. Es verdad que el hijo de Ana Duato no es muy activo en redes. Lo único que ha compartido esta semana son los buenos datos de la serie de 1899 de Netflix, donde participa.

Este mismo miércoles, 21 de diciembre, Miguel ha compartido un fotón que le ha hecho su amigo Diego Lafuente. Se trata de un retrato, algo desenfocado, donde vemos espectacular al joven actor. Junto a la imagen, lo único que ha escrito Bernardeau es el emoji de un corazón junto al usuario del fotógrafo.

Lo que ha llamado la atención de los fans de Miguel y Aitana es que la cantante no ha dudado en reaccionar a la foto, dándole un "me gusta" sin ningún tipo de problema. De este modo, parece que la ex pareja podría haber terminado sin ningún tipo de mal rollo. Quizá solo se estén dando un tiempo. Quién sabe. Mientras que ellos no lo confirmen...