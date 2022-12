Curiosidades de ‘El Gato con Botas: El Último Deseo’: de la canción de Rosario Flores a sus extrañas 9 vidas

El Gato con Botas: El Último Deseo ya está en cines, siendo uno de los regresos más esperados de Dreamworks en los últimos años. El felino del universo Shrek vuelve a la gran pantalla con una nueva aventura... Tal vez, la más decisiva de sus nueve vidas.

Y es que, esta vez, nuestro Gato tendrá que ir en búsqueda de la estrella de los deseos para poder alcanzar la inmortalidad que tanto ansía; y que le puede ser arrebatada si muere una última vez. Por suerte para él, tendrá a Kitty Zarpas Suaves y Perrito en su bando, aunque a Ricitos de Oro, sus osos y el Lobo Feroz como enemigos.

Hayas o no hayas visto aún la película, lo que seguro que no sabías es que es un largometraje que esconde más de un secreto. Si te interesa todas las curiosidades sobre el Gato con Botas: El Último Deseo, no pares de leer:

Las siete ¿o nueve? vidas de un gato

La película gira en torno a la última vida restante del minino protagonista, pero... ¡Es la novena! A muchos de los espectadores españoles seguro que les suena raro, e incluso tachan al gato de derrochador habiendo gastado hasta ocho vidas.

Y no es por otra cosa que aquí en España la tradición dicta que los gatos tienen siete vidas. La creencia popular afirma que es por su capacidad para evitar caer de otra forma que no sea de pie; aunque en Estados Unidos van más allá y mantienen que los gatos tienen nueve vidas. Y pese al origen español —¿podríamos decir malagueño?— del felino, esta última cifra se mantiene.

El gato de Mamá Rosario

Si ves la película doblada al castellano, podrás notar que la voz detrás de Mamá Luna te es muy familiar. No es de extrañar, pues es la mismísima Rosario Flores. Aunque hace años que no se ha puesto detrás de un micrófono para interpretar a un personaje —sabemos que para cantar sí, claro—, la cantante ha acabado encantada de haber interpretado a esta curiosa mujer amante de los gatos.

De hecho, se ha volcado tanto en ello, que ha dejado una parte de ella en la película. ¿Te suena de algo "Uyuyuh, mi gato hace uyuyuyuyuh"? Si lo has leído entonando, es que conoces una de las canciones más famosas de su discografía, Mi Gato... De la que canta un pequeño fragmento en el metraje.

Rosario con su gato (con botas). / Universal Pictures

Un personaje de cuento de hadas

El cuento original del Gato con Botas se escribió en 1695, y la trama tenía poco que ver con lo que vimos en Shrek y estas películas. En la historia de Charles Perrault, el minino hacía una estrategia a base de engaños a través de la cual consigue la mano de la esposa de su amo.

Moral aparte, está claro que el equipo de Dreamworks le vio lo suficientemente capaz de ser uno de los personajes más queridos de la saga. Y ahora, tras aparecer en tres películas de Shrek y dos en solitario, se puede decir que no se equivocaban.

La década del Gato

Pese a su cambio en el estilo de animación, no hay que olvidar que esta película continúa la historia de otra anterior. Tal vez solo sea con elementos que no hace falta recordar —la aparición de Kitty Zarpas Suaves se entiende igual de bien habiendo visto o no la anterior—, aunque no sería extraño que haya gente que no se acuerde de su anterior aventura.

Y es que la primera película en solitario de este gatito tan fiero se estrenó en 2011, es decir, hace once años. Los niños y niñas que vieron al gato en cines, ahora irán a la universidad o trabajarán —o cualquiera de las demás opciones válidas que existen—; pero seguro que eso no es problema para volver a disfrutar de sus aventuras.



Un orden algo extraño

Shrek tiene cuatro películas, sí, y nuestro Gato con Botas, dos. Pero, ¿en qué orden se deben de ver si se quiere tener un enfoque global de la historia? No te fíes de la fecha de estreno, pues pasa como con las películas de Marvel Studios: tiene truco.

El Gato con Botas montando un buen sarao. / Universal Pictures

Para entender el origen del personaje que se presenta en Shrek 2, hay que ver primero la película de 2011 de El Gato con Botas. De este modo, quedaría así: El Gato con Botas - Shrek - Shrek 2 - Shrek Tercero - Shrek: Felices para siempre - El Gato con Botas: El Último Deseo. Y ojo, que el final de la secuela del gato tiene un giro de lo más interesante para un hipotético futuro para la saga.

Cameos de Shrek

Ahora que sabes que esta película va después de lo acontecido en las películas de Shrek, entenderás mucho mejor la aparición de los personajes de la saga que hacen una pequeña aparición en esta El Último Deseo.

Apenas aparecen unos segundos y en un flashback, pero Pinocho y Jengi —también conocido como el hombre de jengibre— están presentes para deleite de los fans más fieles.



La leche del Gato con Botas

Asumir que has gastado tus ocho vidas y que solo te queda una es un momento muy duro para un gato —bueno, al menos en la ficción—, por lo que es evidente que se necesita un buen trago. Y el Gato con Botas no escatima cuando se trata de ahogar sus penas.

Por ello, se pide un buen vaso de leche. Pero, ¿de qué leche? La Escuela Española de Cata nos ha confirmado que es una leche fresca, con densidad alta y aromas naturales. Y por supuesto, de lo más consistente.

El Gato con Botas: El Último Deseo ya está en cines.