Belén Aguilera anuncia novedades de cara a 2023: “He necesitado un poco de introspección“

Durante los últimos tres meses, Belén Aguilera ha estado muy centrada en su vida profesional. Por redes sociales ha aparecido en contadas ocasiones para anunciar y mostrar momentos de las últimas citas de su Superpop Tour 2022. Y tras el lanzamiento de su última colaboración, De charco en charco junto a Samuraï, la barcelonesa no había vuelto a pronunciarse sobre sus futuras novedades musicales hasta ahora.

La chica del piano ha querido recurrir a sus stories de Instagram para sincerarse y hablar con sus fans sobre su situación personal. "Yo no so suelo contaros nada porque siempre me lo guardo todo para mí pero tenía ya ganas de hablar un poco o contaros qué tal yo", comienza su nota.

"He pasado por una etapa de cambios conmigo misma un poco complicada en la que he necesitado un poco de introspección y de ver cómo darme lo que necesito (que es importante pero nada fácil)", ha querido señalar, para, seguidamente, confesar que "llevo un tiempo sin sacar música pero sí haciéndola. Guiándome un poco por mi intuición que es lo que siempre me ha llevado a los mejores sitios." -recordemos que Antagonista, su último single en solitario, salió el pasado mes de mayo-.

Después de este período de parón y reflexión, de cuestionarse cosas y entender qué le hacía falta y qué no, por fin ha creado canciones que quiere compartir a partir de 2023 ("un año llenito de música, os lo prometo"): "Ahora por fin tengo cosas que enseñaros y daros, canciones que cuentan un poco todo eso: cómo me he sentido, procesos que he pasado y que han sido la manera de poner broches a todas las heriditas emocionales que tenía. Siempre sano con ello".

Del mismo modo, ha anunciado que ha cambiado de equipo. "Voy a empezar a trabajar con nuevo management que he legido por intuición también. Conocí a Celia (@deur_management) por caualidad y me hizo sentir las ganas de luchar por mi trabajo otra vez así que gracias", ha expresado antes de, por supuesto, agradecir también a sus seguidores por la paciencia. "Gracias por la espera y espero que os guste todo, yo estoy muy emocionada".

Este 2022, Belén Aguilera se ha convertido en la popstar del momento con uno de los discos del año, por lo que nosotros esperamos con ganas todo lo nuevo que tiene guardado en la recámara. ¡Por un nuevo año lleno de éxitos!