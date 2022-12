Sia continúa la historia de su villancico ‘Snowman’ con un nuevo videoclip

En Navidades no hay cosa que nos guste más que un buen villancico. Es verdad que algunos de ellos están algo trillados y, tras escucharlos durante años en bucle, pierden algo de magia. No te des por aludida, Mariah Carey, tu All I Want For Christmas is you siempre es bien recibido. Pero es verdad que se agradece escuchar nuevas apuestas navideñas.

En 2017, Sia, una de las intérpretes más conocidas del mundo, lanzó el álbum Everyday is Christmas. Como tantas otras artistas, la australiana quiso sacar su propio disco de villancicos. Eso sí, como todo lo que hace la música, lo hizo con una elegancia y un gusto exquisito.

De las trece canciones que componen el disco, hay una que llamó la atención de sus oyentes y que gracias a las redes sociales se ha convertido en todo un clásico contemporáneo. Hablamos de Snowman.

“I want you to know that I'm never leaving. 'Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing”, canta la australiana enel villancico. Y es que el tema, con una letra preciosa, cuenta la historia de un muñeco de nieve que quiere sobrevivir al verano. De este modo, la persona que lo crea, emprende un viaje para llevarlo al polo norte para que pueda sobrevivir allí y ser feliz.

En 2020, para sorpresa de todos los fans de Sia y ante la buena acogida del villancico en años anteriores, la autrañliana lanzó el videoclip. ¡Y qué preciosidad! La cantante se convirtió en un personaje de plastilina para contar el cuento de dos muñecos de nieve que emprenden un viaje hacia el polo norte para poder sobrevivir.

Llega la segunda parte

Dos años después y como regalo para los fans, Sia ha lanzado la segunda parte de la historia en otro videoclip. En ella vemos cómo los dos muñecos de nieve son felices en el Polo Norte junto a la Sia de plastilina.

Allí se encuentran con un Elfo de Papá Noel que se cae del trineo. Los muñecos de nieve intentan ayudar a que el pequeño personaje vuelva a reencontrarse con su jefe. Lo intentan de todos los modos: desde construirle un avión de nieve hasta hacerle volar con una catapulta.

El vídeo vuelve a estar dirigido por Lior Molcho y tenemos que reconocer que es una auténtica preciosidad. Sin duda, un cuento de Navidad perfecto que ha nos ha vuelto a enamorar.