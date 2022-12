Antonio Banderas y Rosario Flores hablan de ‘Shrek 5’ y ‘El Gato con Botas: El Último Deseo’

Pese a que Shrek: Felices para siempre no entusiasmó demasiado al público, la leyenda del ogro verde no ha parado de crecer en los últimos años. El personaje insignia de Dreamworks es todo un referente en redes sociales, considerándolo incluso el protagonista de la mejor película de animación de todos los tiempos o, incluso, un título de culto. Y ante esto, solo se puede esperar a una quinta parte.

Pero desde 2011, el universo de los cuentos de Shrek ha sido explotado a través de otro de sus aliados estrella, el Gato con Botas. Antonio Banderas dio una versión única de un personaje que ha conseguido dar la vuelta al mundo con un enfoque único. Y ahora estrena su segunda aventura.

El Gato con Botas: El Último Deseo ya está en cines, y cuenta la historia más difícil del minino. Con apenas una vida por gastar, tendrá que ir en búsqueda de la estrella de los deseos para recuperar su estatus de leyenda. Eso sí, evitando a algún que otro enemigo por el camino.

Y como no podía ser de otra manera, Antonio Banderas y Rosario Flores -que dobla un pequeño papel con una curiosa conexión a su discografía- han hablado con LOS40 sobre la película. Mientras que para ella es su primera incursión en el mundo Shrek, para él es la vuelta a uno de sus trabajos más conocidos; un trabajo que, según dice, aceptó en 2004 sin saber hablar inglés.

Irreverencia y Shrek 5

El Último Deseo es una de sus películas más familiares, aunque el felino empezó fuerte en Shrek 2. De hecho, nos recuerda con cariño cuando en una escena donde le perseguía la guardia real de Muy muy lejano, le terminaban encontrando una bolsa con un sospechoso polvo dentro y acuñaba que eso no era suyo. Una broma que solo los padres y las madres entendieron.

Aún así, la pregunta por la quinta película era inevitable. Las redes no paran de pedirla, y aunque el estudio nunca ha desvelado nada -salvo alguna pista muy jugosa- los rumores y especulaciones sobre la misma no han cesado.

Pero Antonio Banderas no será el que nos lo resuelva: el sólo nos habla de que todo se rige por "la ley de la oferta y la demanda", por lo que si esta película tiene éxito, no sería de extrañar que se continúe con la saga del ogro. Aunque, ¿acaso se duda de que el bueno de Shrek vuelva a llenar las salas? No te pierdas la entrevista completa sobre estas líneas.

El Gato con Botas: El Último Deseo ya está en cines.