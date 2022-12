Rosalía, Bad Bunny, Sza y Lizzo: Estas son las mejores canciones de 2022, según Barack Obama

Se acaba 2022 y toca recapitular. Repasar qué hemos hecho durante los últimos 12 meses. Qué es lo que más hemos escuchado, qué tipo de fotos hemos compartido, qué hemos leído y qué hemos visto... para proponernos hacerlo igual o con mayor asisuidad el próximo año.

En un mes en que medios, usuarios y personalidades comparten sus publicaciones favoritas, Barack Obama -como ya viene haciendo desde hace más de un lustro- también ha querido compartir sus canciones, libros y películas favoritas de 2022.

Al igual esta redacción de LOS40 ha elegido los mejores álbumes y las mejores canciones de 2022, el expresidente de Estados Unidos ha subido a través de sus redes sociales tres listas diferentes con gran cantidad de títulos musicales, cinematográficos y literarios. ¿Lo descubrimos?

Canciones favoritas de 2022 para Barack Obama

Entre sus canciones favoritas, encontramos que Rosalía, Beyoncé, Burna Boy y Omar Apollo, repiten posición. Saoko, Break My Soul, Last Last y Tamagotchi ya formaron parte de su playlist más estival este 2022.

Otro que repite es Bad Bunny. Sin embargo, si para verano la ideal de Obama era Ojitos Lindos (feat. Bomba Estéreo), su favorita de todo 2022 ha sido Tití Me Preguntó. Y no nos extraña, porque ha estado sonando sin parar.

Kendrick Lamar, Sza, Lizzo, Maggie Rogers, Rema y Ari Lennox, entre otros, completan la lista de las 24 mejores canciones del exmandatario estadounidense.

Libros y películas favoritas de 2022 para Barack Obama

Como ya hemos mencionado, además de las obras musicales, Barack Obama también ha querido compartir las obras literarias y cinematográficas que más le han gustado de esta temporada.

Entre sus libros favoritos encontramos títulos como The Light We Carry, escrito por Michelle Obama, su esposa. "He sido poco imparcial con este", ha indicado entre paréntesis en su lista. Liberation Day, de George Saunders; Trust, de Hernán Díaz; o The School of Good Mothers, de Jessamine Chan, se suman al listado de 13 autores.

Y entre sus películas favoritas, destaca Top Gun: Maverick, The Woman King, After Sun, Everything Everywhere All at Once, Till o Happening, entre las 17 que ha nombrado.

Y, por supuesto, ha pedido recomendaciones de sus seguidores. ¿Qué otros artistas, escritores y films debería tener en su radar de cara a 2023?