Estas son las comunidades que aplicarán la rebaja del 50% en el transporte público en el 2023

El Consejo de Ministros ha sacado adelante un paquete de medidas para tratar de subsanar los efectos que la crisis energética y la inflación están generando en diversos sectores y hogares españoles. Desde la reducción del IVA en algunos productos de alimentación, pasando por la congelación de los alquileres y llegando a otras medidas que ya existían y que se prorrogan de cara al próximo año, con algunos cambios, como las rebajas del transporte público.

De esta forma, el Gobierno continúa ofreciendo la gratuidad en los abonos de trenes de Cercanías, media distancia y Rodalies y en los autobuses de larga distancia de concesión estatal. Además, el Ejecutivo también tenderá la mano a aquellas regiones y municipios en los que los gastos del transporte no dependen directamente del Estado, pero con una condición muy clara: el Gobierno reducirá hasta un 30% las tarifas del transporte público en aquellos territorios en los que sus gobernantes lo complementen hasta el 50%.

Cabe recordar que hasta el momento el Ejecutivo se encargaba de subvencionar en las comunidades y en los municipios un 30%, indistintamente de que ampliasen o no la ayuda de cara al nuevo año. Sin embargo, ahora la situación cambia, ya que si no bonificaban hasta el 50%, el Gobierno no cubrirá ese 30% restante cubierto por el Estado.

A pocos días de que finalice el año, las comunidades cuentan con el tiempo justo para decidir qué harán en sus respectivos territorios. Algunos ya tienen clara su postura, en cambio otros todavía están estudiando diferentes alternativas.

Una mujer cruza los tornos de una estación de tren. / Getty

Cataluña

La autoridad regional ha decidido mantener el 20% de descuento adicional al 30% del gobierno durante el próximo año. Por lo que la tarjeta mensual de transporte que integra el autobús, el metro, el tranvía y todo tipo de modalidades, incluida la tarjeta joven, continuarán con la rebaja del 50%.

Eso sí, aquellos que dispongan de la Tarjeta Casual no podrán beneficiarse del descuento del 30% como sí habían hecho hasta ahora. En este caso, el Gobierno regional ha apostado por ayudar a usuarios recurrentes.

País Vasco

Euskadi será otra de las regiones que ha querido continuar con los descuentos en el transporte aportando su 20% de ayuda al Gobierno central. Algo que ya alertaron las autoridades regionales hace unas semanas y aseguraron que tratarían de mantener durante al menos los seis primeros meses del 2023.

Navarra

Navarra es otro de los territorios que durante el primer semestre del próximo año ha decidido aplicar el 50% de descuento en el precio de los abonos de transporte público. Aunque esta reducción solo se aplicará en los bonos y títulos multiviaje quedando así excluidos los billetes de ida y vuelta.

Comunidad Valenciana

En este caso, la Generalitat ha manifestado que sí aplicará el 50% de descuento en todas las tarifas de abonos y títulos multiviaje de transporte público durante los primeros meses del 2023. Todavía está por confirmar si los usuarios también podrán beneficiarte de estas rebajas en los títulos para viajar por los autobuses urbanos.

Murcia

El Gobierno de Murcia ya dejó clara su postura el pasado mes al confirmar que prorrogaría la bonificación del 30% hasta junio de 2023 con el objetivo de fomentar un cambio de costumbres y de movilidad en la ciudadanía. Aun así, se mantienen cautos y quedan a la espera de la publicación del Boletín Oficial del estado (BOE) para leer la letra pequeña de esta prórroga.

Canarias y Baleares

En el caso de los archipiélagos, hay unos matices importantes a tener en cuenta. Al ser territorios insulares, el Estado financiará íntegramente el transporte público urbano para que sea gratuito para todos los usuarios. Eso sí, esta ayuda solo podrán disfrutarla los viajeros habituales dejando en manos de las comunidades las exigencias que estos deben cumplir para ser considerados "pasajeros recurrentes".

La Rioja

La Rioja es otra de las regiones que ha decidido mantener durante el 2023 los descuentos del 50% en los precios del transporte público, aunque en su paquete deja fuera los autobuses urbanos de la ciudad de Logroño.

Aragón

Aragón es una de las regiones que está estudiando sus opciones y esperamos en las próximas horas saber más detalles.

Madrid

Tras mucha espera, la Comunidad de Madrid finalmente ha decidido prorrogar las bonificaciones al transporte público en todo el territorio. Sin embargo, la sorpresa ha llegado cuando Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que a partir del próximo mes febrero cubrirá hasta un 60% y no un 50% de los títulos de viaje.

Andalucía

Andalucía es de los pocos territorios al respecto que no se ha estado beneficiando de la rebaja en el transporte público puesta en marcha por el Ejecutivo. Sin embargo, tras conocer el anuncio de la prórroga de la misma hasta 2023, la junta y, por ende, su presidente Juanma Moreno no se han pronunciado oficialmente al respecto.

Castilla y León

Hasta el momento, era otra de las comunidades que no ha estado bonificando el transporte público. Tampoco se han manifestado al respecto.

Castilla La Mancha

El Gobierno regional sí ha aplicado el 50% de descuento a los abonos de transporte público durante estos meses, pero todavía se desconoce si prorrogarán esta medida en el próximo año.

Cantabria

La región de Cantabria estudiará la medida del Ejecutivo y seguramente en las próximas horas conoceremos nuevos detalles.