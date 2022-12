Laura Escanes y Lola Índigo hablan de su orientación sexual: “No podría tener una relación sentimental con...”

El tercer capítulo del podcast de Laura Escanes, Entre el cielo y las nubes, nos está dejando grandes confesiones gracias a su última invitada, Lola Índigo. Por ejemplo lo que le costó a la exconcursante de OT su primer videoclip. Incluso, han tratado temas como la maternidad, la orientación sexual y el precio de la fama.

En esta entrevista, que se ha convertido en una charla entre amigas, las dos chicas se han abierto y nos han dejado muchos detalles. Entre ellos, Laura confesaba que las mujeres solo "le atraen": "A mí las tías me gustan, en plan me atraen". Sin embargo, todo tiene un pero y aunque sienta esa atracción, reconoce que sería muy difícil que llegue a tener una relación: "No podría tener una relación sentimental de pareja, de amor, con una tía".

En el caso de su invitada, Lola reconoce que son relaciones diferentes las que se tienen con una chica y un chico, sobre todo cuando llega la hora de romper dicha relación: "Yo, por ejemplo, cuando he roto con un tío, me ha costado mucho más mantener la amistad, y cuando lo he dejado con una tía no he tenido ese problema", explicaba.

"No quiero ser madre nunca"

Otro de los temas que no han faltado en esta conversación ha sido sobre la maternidad. En este caso, la cantante ha desvelado que siempre ha tenido un gran instinto maternal, como ya vimos en su documental, la también bailarina siente una gran admiración y cariño por los niños, pero, al parecer, ha cambiado de opinión.

"Llevo toda la vida con un instinto maternal de loco", comenzaba relatando. "Y de repente, me he bajado y me encantan los niños, pero me he bajado totalmente de la opinión de que quiero ser madre", con esta reflexión ha llegado a una clara conclusión donde no deja lugar a dudas: "en plan, no quiero ser madre nunca", sentencia.