Rosalía disfruta de sus merecidísimas e idílicas vacaciones en Japón

¡Menudo añito ha tenido Rosalía! La estrella española se ha convertido en una de las protagonistas de 2022 gracias a su disco Motomami. El tercer álbum de estudio de la catalana se ha ganado el favor del público y de la crítica. De hecho, este mismo año se ha llevado galardones tan reconocidos como el Latin Grammy a mejor álbum del año o el premio a mejor disco de LOS40 Music Awards. También ha coronado la lista de la crítica en Metacritic.

Por si fuera poco cargar con gran parte del peso de la industria musical, Rosalía también ha recorrido el mundo entero con su Motomami World Tour. Tras seis meses de gira, la estrella terminó por todo lo alto en París. Ahora, por fin, la cantante de Bizcochito está disfrutando de unas merecidísimas vacaciones. Tal y como os comentamos, la artista y su pareja, Rauw Alejandro, comenzaron las Navidades disfrutando de la nieve. Pero ese no era el único destino que tenían preparado.

Tal y como hemos podido ver en su cuenta secundaria, @holamotomami, el nuevo destino de Rosalía es uno de sus sitios favoritos: Japón. No es ningún secreto que Rosi es una auténtica apasionada de la cultura japonesa.

De este modo, Rosalía ha compartido todo un álbum de fotos de su viaje en Japón. Eso sí, parece que esta vez ha decidido conectar con la naturaleza de este país. La intérprete de Saoko ha conocido a un cervatillo de la zona al que cariñosamente ha apodado como “Bambi”.

Además, como cualquier otro turista, Rosalía se ha quedado sorprendida con los impresionantes templos. “El slay arquitectonico constante de Japón”, ha escrito la cantante.

Por supuesto, Rosi también ha querido hacer testigos a sus fans de sus descubrimientos gastronómicos. Eso sí, no creemos que a todo el mundo le guste. “Fresa y habichuelas”, ha escrito junto al selfie donde aparece probando un snack de color rosa.

Una bonita reflexión

Pero si hay algo que nos ha conmovido es, sin duda, la historia que está detrás de esta foto. En ella aparece una mujer haciendo ondas en un pequeño estanque en mitad de la naturaleza:

“Esta señora tiraba gotitas en el agua que hacían círculos perfectos. Luego me dio el pincel como diciendo ‘venga, ahora te toca a ti’ y, bueno, pues hice lo que pude. Los círculos no me quedaban muy ahí. Creo que los japoneses saben hacerlo todo muy bien y tan delicadamente tengo mucho que aprender por ahora. Ahí voy”

Sin duda, Rosalía está disfrutando de la cultura de aquel país. Quién sabe, quizá este viaje le inspire a escribir una nueva canción. Ella siempre está creando.