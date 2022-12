La sincera confesión de Sandra Barneda respecto al amor en la final de 'La isla de las tentaciones'

La quinta edición de La isla de las tentaciones cerró anoche su último capítulo en Telecinco con la emisión del último de los tres programas que Mediaset ha dedicado a los reencuentros entre las parejas tres meses después del fin de las grabaciones y como broche de oro, aunque quizá sin pretenderlo, Sandra Barneda abrió su corazón durante unos instantes para confesarle a una de las parejas que sentía verdadera envidia sana por lo bonita que era su relación y por el hecho de que su paso por el reality les hubiese reforzado.

Los afortunados fueron Andreu y Paola. Los mallorquines protagonizaron uno de los grandes momentos de esta edición al mostrar públicamente que su amor había salido verdaderamente fortalecido de la isla. De hecho, para sorpresa del equipo y de la propia Paola, el participante y autor de Tentadora, el nuevo hit del mundillo de los realities, se atrevió a pedirle a su chica durante la grabación de este programa especial que se fuese a vivir con él.

Paola, que al ver a su chico arrodillado llegó a pensar por unos segundos que le iban a pedir matrimonio en televisión, le dijo que sí y se fundió en un abrazo con él que emocionó mucho a Sandra Barneda.

La presentadora se ha sometido a un estrés muy alto en los últimos meses al haberse embarcado en esta aventura poco tiempo después de romper con la colaboradora de televisión Nagore Robles y parece haberla llevado a vivir la experiencia desde un prisma muy diferente.

Barneda se ha emocionado durante la útlima temporada en muchas ocasiones y si ha destacado por algo ha sido por mostrar su apoyo incondicional a todos aquellos participantes que se mostraban más vulnerables. Pero además, como broche de oro, al ver a Andreu y Paola felices y enamorados, ha vuelto a dejarse llevar por sus sentimientos para decirles, desde el corazón, que para ella es muy bonito ver a las parejas tan compenetradas y absolutamente felices.

"¡Qué bonito es veros! Vosotros sois un ejemplo de que el amor es capaz de vencer a la tentación y en este caso, tentaciones muy fuertes como vuestra mente. Chicos espero que vuestro amor siga, se haga fuerte y la verdad es que.... ¡Qué envida, os lo tengo que decir!", les dijo la presentadora en la que fue su última intervención en los formatos grabados de La isla.

"No hay nada más importante que el amor"

Aunque ahora Sandra se haya emocionado al ver brillar el amor, durante las grabaciones lo hizo también muchas veces a causa del dolor de algunos de los participantes, sobre todo el que Javi sitió cuando vio que podría perder a la que entonces era su chica, Claudia.

Sandra, en los momentos más duros de Javi en la isla, y absolutamente contagiada por las lágrimas del joven de Madrid, le dijo al participante unas palabras que todavía resuenan en la casa de muchos y que, a juzgar por su rección al ver a Paola y Andreu, sigue pensando pese a que a ella últimamente no le ha ido del todo bien en este campo: "Escúchame, no hay nada más importante en esta vida que el amor", sentenció Barneda, demostrándoles que, aunque a veces las cosas no salgan bien, para ella, luchar por el amor siempre merece la pena.