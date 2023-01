Chelo García Cortés arremete duramente contra Cristina Pedroche y sus vestidos en las Campanadas

Cristina Pedroche está en uno de sus mejores momentos tras el anuncio de su embarazo. Sin embargo, ni esta buena noticia ha logrado evitar que esté en el centro de la diana por parte de los usuarios. Tras su sorprendente look en las campanadas y después de conocer que será la nueva presentadora de Password, las críticas no han cesado. De hecho, la última en hacerlo ha sido Chelo García Cortés que no ha dudado en expresar públicamente su opinión sobre su compañera de profesión.

La colaboradora de Sálvame ha manifestado sentirse muy “harta” del bombo que se le ha estado dando en los últimos años a todos los vestidos de Cristina Pedroche para presentar las Campanadas de Fin de Año. Pese a que Antena 3 lo ha incluido ya como un ritual navideño más, Chelo García Cortés ha manifestado, en una reciente entrevista a su cadena, que no puede con la expectación que se genera siempre sobre este tema y que le da mucha pereza.

Pero ¿cuál es el motivo que ha llevado a la periodista a hablar así de Cristina Pedroche? Bien, en su propio programa han querido rescatar una de las últimas polémicas que han acaparado toda la actualidad en las últimas semanas. Concretamente,las palabras que Risto Mejide realizó tras las Campanadas de Nochevieja, que fueron duramente criticadas por Ana Obregón, aunque luego él mismo aclarase que sus declaraciones se habían malinterpretado.

Con este contexto, la cúpula de Sálvame ha pedido a los colaboradores posicionarse en lo referente a esta cuestión, pero Chelo García Cortés se ha negado a hacerlo. La periodista solo ha pronunciado las siguientes palabras: “Risto es un ser libre. Chelo no lo hubiera hecho, pero él puede hacer lo que quiera”. Sin entrar en mucho detalle y dejando entrever que no le ha gustado mucho la actitud del presentador Todo es mentira.

Segundos más tardes, Chelo García ha sorprendido con unas palabras que hacían alusión a la presentadora de Antena 3: “Yo estoy harta de los vestidos de la Pedroche. Además, este año es el que menos me ha gustado”.

Para más inri, la colaboradora de Telecinco ha confesado comerse las uvas con la competencia al estar en casa de un amigo que era muy fan de la Pedroche. “(…) Me tuve que tragar a la Pedroche, pero cuando la vi con ese modelito... Luego miraba Telecinco, pero estaba en casa de un amigo y no podía cambiar”, ha manifestado justificándose ante el posible aluvión de críticas que iban a desencadenar estas palabras.

Fuera como fuese, la periodista ha expresado abiertamente que no está nada de acuerdo con los "numeritos" que se forman siempre cada Fin de Año con el atuendo de Cristina Pedroche.