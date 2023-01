Una Cristina Pedroche embarazada arrasa en audiencia con las campanadas de Antena 3 El dúo Pedroche - Chicote sube su share con respecto a 2021 y suma casi tantos espectadores como el resto juntas

Cristina Pedroche, en la gala The Best Chefs 2022 / Atilano Garcia/SOPA Images/LightRocket via Getty Images