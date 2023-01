Ana Mena anuncia nueva música como regalo de Reyes: “Atentos estos días”

Ana Mena por fin ha dado la noticia que tantos fans llevan deseando. Su segundo álbum de estudio es uno de los más esperados de 2023 y gracias a una de sus últimas publicaciones en Twitter hemos podido saber que el lanzamiento de un nuevo sencillo es inminente.

"Viene nueva música YA 🧨🎙️🔥 Atentos estos días :)", dice su tweet. Un mensaje breve, conciso y directo que nos puede traer el mejor regalo de Reyes el próximo viernes 6 de enero. En Instagram ha aumentado el hype todavía un poco más: "Pero YA de YA", ha añadido en stories.

Dicho comentario ha levantado otros muchos por parte de sus seguidores, ya que este anuncio les ha pillado totalmente por sorpresa. "No estaba listo"; "me da un algo"; "me da un infarto"... son solo algunas de las respuestas que ha recibido su tuit inicial.

Muchos ansían con todas sus fuerzas que la canción que publique como regalo de Reyes sea Me he pillao x ti, un tema que, a pesar de no estar en plataformas, los fans han escuchado en bucle tanto en redes sociales como en los diferentes conciertos que dio durante 2022.

Viene nueva música YA 🧨🎙️🔥 Atentos estos días :) — Ana Mena (@AnaMenaMusic) January 3, 2023

Del mismo modo, es muy probable que, junto a esta nueva música, conozcamos detalles muy importantes de su próximo proyecto, el cual terminó a finales de noviembre de 2022. La fecha de lanzamiento, el título, la estética, si finalmente habrá dos versiones -uno en español y otro en italiano-, o si se vendrán las primeras fechas de una gira por nuestro país podrían ser otros de los puntos que pueda revelar la malagueña durante las próximas semanas.

La intérprete de Música Ligera ya ha dado un primer paso: se ha cambiado la foto de perfil en sus diferentes cuentas. Un primer plano de su cara muestra lágrimas de purpurina al más puro estilo Rue, el personaje de Zendaya en Euphoria (HBO).



Sea como fuere, tenemos muchas ganas de conocer cómo sigue dando forma a un segundo disco que apunta a ser uno de los más escuchados y de los más celebrados en nuestro país.