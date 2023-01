Las fotos de Miguel Bernardeau tras su ruptura con Aitana que revelan cómo está

No está siendo un buen inicio de año para Miguel Bernardeau y Aitana, menos aún cuando el final del 2022 ya dejó mucho que desear para ambos. Siempre han sido una de las parejas más queridas dentro del panorama nacional y, desde que se conoció la noticia de que iban a participar en un proyecto juntos, el fandom no hizo más que aumentar.

Sin embargo, a veces el precio a pagar es caro y el haber grabado su primera serie juntos, La Última, solo habría agrabado más la crisis que traían consigo y habría desencadenado en una ruptura. Una historia de amor que llegaba a su fin tras cuatro años juntos.

Si ya de por sí romper con tu pareja no es nada fácil, menos lo es cuando estás en boca de todo el mundo y los medios miran con lupa cada paso que das. El actor se ha refugiado en las últimas semanas en Canarias por motivos laborales. El rodaje de su última película, El Zorro, ha hecho que la isla se convierta casi en su segunda casa.

Tú a Londres y yo a Canarias...

En estas fechas tan señaladas, Bernardeau ha podido disfrutar de un reencuentro familiar de lo más multitudinario. Una comida con los suyos en estos momentos tan difíciles siempre ayudan a desconectar un poco de los problemas que pasan en nuestras vidas. Entre ellos, ha disfrutado de la compañía de su madre, Ana Duato, y su hermana María, sus grandes apoyos en estos momentos.

Sin embargo, el romper con su chica no habría sido el único caótico momento que le habría brindado este final de año e incio de 2023, sino que a las malas noticias se sumaban la cancelación por parte de Netflix de la serie 1899. Un cúmulo de emociones que serían las culpables de su rostro serio y del uso de gafas de sol para pasar desapercibido, las cuales no no han hecho más que aumentar el hype de que no estaría pasando por sus mejor etapa a nivel personal.

Aitana, en Londres con Sebastián Yatra y amigos para despedir el año: Miguel Bernardeau pone tierra de por medio y se va a Canarias https://t.co/q9vKXUyIGz pic.twitter.com/f5vU8QLHcF — Bekia (@bekiaes) January 3, 2023

La artista también ha querido poner tierrra de por medio y, después de pasar un día rodeado de su familia, la artista regresaba a Madrid y nos sorprendía a todos yéndose a Londres con sus amigos, entre ellos con Sebastián Yatra para disfrutar de una escapada de turismo, cultura y gastronomía. Unas imágenes que los intérpretes de Las Dudas compartían en sus perfiles de Instagram eran las encargadas de avivar los rumores sobre el posible noviazgo que existiría entre ambos. ¿Será cierto?

Ambos han dejado claro que lo suyo es admiración profesional y ahora una buena amistad que ha ido más allá de los escenarios. De hecho, era el colombiano quien, tras las incómodas preguntas de los paparazzis, negaba de forma contundente haber tenido algo que ver en la ruptura de Aitana y Miguel, pero lo que es innegable es que el interés es más que real.