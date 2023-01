Cristina Pedroche habla sobre su embarazo: "Estoy adaptándome a mi nuevo cuerpo"

La competencia ha sido abrumadora porque todas las cadenas de televisión lo apostaron todo para Nochevieja. El momento de despedir el año siempre es uno de los más mediáticos, sin embargo no todos jugaron limpio. La expectación se centraba en Cristina Pedroche y Ana Obregón, dos presentadoras con mucha carrera televisiva que se reunían en la Puerta del Sol para dar la bienvenida a un prometodor 2023.

Por un lado, todos estaban pendientes de la presentadora de TVE porque estaba claro que se acordaría de su hijo, su madre y su padre, fallecidos en tan solo dos años. Más aún cuando el año pasado no pudo despedir el año tras dar positivo en covid apenas unos días antes. Además, es una de las preferidas de las revistas del corazón, igual que la Pedroche que terminaba el 2022 con un bombazo: ¡estaba embarazada!

Aunque la noticia no la dio ella misma, pues una revista lanzó la exclusiva causando un enfado aterrador en la presentadora y en su chico, Dabiz Muñoz, todos los ojos estaban puestos en cómo sería su vestido. Como cada año siempre da de qué hablar con su espectacular look y genera todo tipo de críticas, a veces buenas y otras criminales.

Una única opción de vestido

Ahora que las aguas están más calmadas, la colaboradora de 'Zapeando' acudía a su programa para comentar pieza por pieza su traje y, por supuesto hablar por primera vez de ese bebé que "está cocinando a fuego lento" para ser su "mejor guiso".

Se ha juzgado mucho que a última hora y tras la excluisva de su embarazo hubiese optado por la opción B de vestido siendo éste el que lució. Algo que Cristina ha querido desmentir: "Todo lo que he ido diciendo estaba en el vestido, pero no como la gente esperaba", aseguraba la madrileña.

También ha aprovechado para desmentir lo que en las últimas semanas ha corrido por redes, que aprovechase el momento para anunciar su embarazo: "Yo no quería anunciar ada porque mi vida privada es mi vida privada. Nunca usaría una exclusiva, ni un programa de televisión para contar mi vida", acalaraba.

"La emoción es la misma"

Han sido las camapandas más especiales de su vida, a su espectacular look y su emotivo discurso, mostraba por primera vez su tripita. Sin embargo, al quitarse la capa de los refugiados y desvelar así la paloma a modo de top y la falda de tul, la presentadora hacía un gesto de impresión, algo por lo que sus compañeros le han querido preguntar: "La emoción es la misma, pero no sabía si estaba bien colocada la paloma o las bragas. Ahora mismo tengo cosas que aquí están pasando y que no controlo".

Cristina Pedroche ha desvelado que solo quería asegurarse de que todo estuviese bien colocado y en su sitio: "Estoy adaptándome a mi nuevo cuerpo y a los cambios que van a venir".