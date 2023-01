‘Blinding lights’ de The Weeknd supera a ‘Shape of you’ de Ed Sheeran como la canción más escuchada

Puede que el rey de la plataforma de streaming más popular durante los últimos años haya sido Bad Bunny. Pero el verdadero rey de ese canal tiene nombres y apellidos diferentes. Tal y como el propio artista ha confirmado en sus perfiles oficiales en redes sociales, Blinding Lights de The Weekend se ha convertido en la canción más escuchada de todos los tiempos.

La noticia la conocimos en las primeras horas del 2023 cuando el intérprete canadiense sorprendía con el mensaje en su cuenta de Twitter: "happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight" (Feliz año nuevo a Blinding Lights. La canción más reproducida de todos los tiempos desde esta noche").

Para conseguir este hito, The Weeknd ha tenido que sumar ni más ni menos que 3.332 millones de reproducciones desde su lanzamiento en noviembre de 2019 hasta el pasado 1 de enero en que se convirtió en la canción más escuchada de todos los tiempos.

Una situación que el propio Ed Sheeran ya veía venir hace unas semanas cuando habló de ella durante una entrevista: "Blinding Lights está a punto de superar a ‘Shape of You’ como la canción más reproducida de todos los tiempos. Y creo que no debutó en el n°1, creo que debutó en el puesto 11 o 12. Y luego creció, y ahora es la canción más grande de todos los tiempos".

Blinding lights tiene el récord de permanencia en las listas Billboard. Y también ha hecho historia en la lista de LOS40. La canción estuvo más de 65 semanas en la lista, teniendo el récord de permanencia más longevo desde que se creó la lista en 1966. El tema de Abel Tesfaye consiguió ser número uno hasta en tres ocasiones. Vamos, que no paraba de sonar. Y es que Blinding Lights ya forma parte de la historia del pop.

El tema, uno de los primeros singles que conocimos del proyecto musical de Abel Tesfaye, After Hours, consiguió la friolera de 2700 millones de reproducciones en todo el mundo solo en 2021. Para hacerse una idea, casi media humanidad de este planeta escuchó la canción alguna vez en ese año.

happy new years to blinding lights. the most streamed song of all time tonight @Spotify pic.twitter.com/kNL0X6zK2o — The Weeknd (@theweeknd) December 31, 2022

Una canción que todavía tiene mucho recorrido porque el artista canadiense todavía no ha presentado en directo sus dos últimos proyectos discográficos. En sus conciertos por todo el mundo, Blinding lights será uno de los platos fuertes. Y ahora ya como número 1.